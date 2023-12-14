Майя Кучерская: «Многие наши писатели недостаточно образованны»

Гостья нового выпуска «Книжной полки» — писательница и художественный руководитель литературных мастерских Майя Кучерская

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Майей Кучерской

Сегодня в книжной индустрии можно наблюдать бум русскоязычных авторов. Отчасти это связано со сложностями сотрудничества с западными издательствами. Представителям книжной индустрии пришлось переключить внимание на русскоязычных авторов. С другой стороны, уже несколько лет процветают писательские курсы, которые выпускают все больше и больше студентов. Последние, в свою очередь, не только учатся писать, но и приобретают уверенность в своих силах. Результат мы все наблюдаем. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова побеседовала с писательницей, профессором Высшей школы экономики и художественным руководителем литературных мастерских Creative Writing School Майей Кучерской. Они поговорили об истории развития писательских курсов в России и о том, можно ли в принципе научить писать.

Целованные в темечко

Существует такое мнение, что писатели — это люди, с рождения обладающие талантом. А талант — это вещь неприобретаемая. Его нельзя получить упорными занятиями. Майя Кучерская считает, что не стоит противопоставлять талант и ремесло. «Поцелованных в макушку тоже можно учить писать. Это нормально. Если у человека есть писательский талант, то он может обойтись без школ. Но если он будет учиться, то его путь к литературному мастерству будет гораздо короче», — говорит Майя Кучерская.

Идеальная ситуация — та, при которой человек с литературным талантом дополнительно обучается писательскому ремеслу. Аналогично с любым другим видом искусства. Можно иметь склонность к изобразительному искусству или к музыке, но если не учиться, то талант не раскроется во всей своей полноте.

Майя Кучерская. предоставлено realnoevremya.ru Майей Кучерской

При этом Майя Кучерская отмечает, что очень сложно научить писать с нуля человека, которому вообще ничего не дано, который не слышит и не понимает, как устроены слова и как они звучат. А вот человека, склонного к писательству, с литературным дарованием, научить легко.

Как дар превратился в ремесло

Так сложилось, что именно обучение творческому письму появилось гораздо позже, чем в других видах искусства. К примеру, первые музыкальные школы и школы живописи открылись в эпоху Возрождения. А вот первые программы по творческому письму появились в США только в 1920-х годах. В 1933 году в СССР открылся Литературный институт. Действительно, по сравнению с другими видами искусства понимание, что можно и нужно учить писать, пришло на несколько веков позже. Майя Кучерская видит две причины такой ситуации.

Художественный руководитель литературных мастерских Creative Writing School Майя Кучерская:

— Чтобы научиться живописи, нужны краски и холсты. К тому же это действительно сложный путь. Невозможно с рождения рисовать шедевры. А дар слова дается человеку от рождения. Кажется, если умение говорить и писать дается от рождения, то чему тут учиться?! Нет видимых признаков ремесла, которое нужно осваивать. Это первая причина. А вторая заключается в том, что у слова был очень высокий статус. Право говорить было у пророков, затем у поэтов. И в эпоху романтизма сложилась такая модель, что поэт — это и есть, по сути, пророк. Это человек, который отмечен свыше, избранник, и божественный глагол льется из его уст. Учить чему-то избранника? Сажать за школьную парту человека, который отмечен Богом? Это казалось странным.

Эта романтическая модель, при которой писательский талант воспринимался как божественный дар, действовала очень долго. Да и до сих пор действует.

«Фабрика писателей»

Но в XX веке с развитием капитализма в США и Великобритании эта модель начала рушиться. В Америке появилось кино. Голливуду и Бродвею нужно было как можно больше вымышленных интересных историй. Тогда и стали искать «рабочие руки». А как следствие, начали открываться школы по литературному мастерству.

Майя Кучерская. предоставлено realnoevremya.ru Майей Кучерской

В России движения по обучению письму начались еще до революции 1917 года. Но всплеск интереса произошел в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Правда, причины были не такие, как в США, хотя тоже понадобились рабочие руки. В буквальном смысле. Стране нужны были новые люди, которые с новой идеологией и философией будут описывать ту чудесную жизнь, которая на их глазах строится в советском государстве.

Художественный руководитель литературных мастерских Creative Writing School Майя Кучерская:

— Так понадобились те, кто будет прославлять достижения советской власти, кто объяснит простым, малограмотным людям, чем так прекрасно строительство социализма, и станет частью большой пропагандистской машины. Прошлые писатели не подходили по идеологическим соображениям. Они выросли в усадьбах, читали книги на французском. И чтобы создать писателей нового типа, правительство открыло Литературный институт, «фабрику советских писателей».

Но кроме писателей, который занимались сугубо прикладными задачами партии, прибавились еще и те, кто не служил власти, а просто писали книги. Правда, у них вечно возникали проблемы.

«Многие наши писатели недостаточно образованны»

В советское время литературное образование развивалось очень хорошо, поскольку его поддерживала власть. Существовало множество литературных объединений и домов творчества, при которых были литературные кружки для школьников. Когда СССР распался, эту часть образования поддерживать стало некому. Исчезло государство, которое было заинтересовано в поддержке лояльных к власти авторов. А потом наступило своеобразное безвременье. Пока уже в середине «десятых» не открылась первая литературная школа, художественным руководителем которой и выступает Майя Кучерская.

Майя Кучерская. предоставлено realnoevremya.ru Майей Кучерской

Современные писательские курсы и литературные школы стараются придерживаться западных моделей обучения писательству, выпуская ремесленников. При этом в последний год в нескольких регионах России при академических вузах появились программы литературного мастерства. Но пока они далеки от совершенства и даже от практики. Большая часть их обучения сводится к теории, в то время как на писательских курсах это в первую очередь практика. В этом, кстати, главное отличие российских писательских программ от западных. Там задача обучения — написать законченный текст, а не освоить сценаристику, литературную критику и теорию литературы. Хотя отдельные теоретические курсы тоже есть. Майя Кучерская говорит, что в современной реальности без дополнительной теории в академических вузах все-таки не обойтись.

Художественный руководитель литературных мастерских Creative Writing School Майя Кучерская:

— Меня ужасно огорчает, что многие наши писатели недостаточно образованны. Просто неграмотные. Книжек не читали. Если уж ты идешь в писатели, то книги почитай. Поэтому российские программы литературного мастерства в вузах в большей степени ориентированы на то, чтобы дать общее гуманитарное образование в области литературы.

Кроме этого, в новом выпуске «Книжной полки» мы поговорили о том, какими качествами должен обладать писатель, нужно ли ему вдохновение, что читать писателю и почему сейчас бум женщин среди русскоязычных авторов.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».