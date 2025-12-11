В Казани накрыли автомастерскую, где находилось 12 мигрантов и уклонист

Каждый из нарушителей оштрафован на 2 000 рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сотрудники выявили нарушения миграционного законодательства в автомастерской на улице Воскресенской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В ходе проверки установлено, что из 25 иностранных работников автосервиса 12 находились на территории России незаконно. В отношении нарушителей составили 15 административных протоколов.



Каждый из мигрантов оштрафован на 2 000 рублей. В отношении четырех человек сейчас решается вопрос о принудительном выдворении за пределы России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо миграционных нарушений, в автомастерской выявили еще одно правонарушение: один из работников, уже получивший гражданство РФ, не встал на воинский учет в установленный срок. Мужчину доставили в Военный комиссариат Советского района Казани для урегулирования вопроса.

Напомним, в Казани состоят на учете 47,6 тысячи мигрантов. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество заявлений о постановке на учет снизилось — с 254,3 до 178,4 тысячи год к году. За отчетный период сотрудники службы выявили 10 857 нарушений миграционного законодательства. Чаще всего нарушались правила въезда и пребывания в РФ.



Рената Валеева