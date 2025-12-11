Нобелевский лауреат Мачадо смогла добраться до Осло благодаря помощи США

Ранее премию от ее имени получила дочь, Ана Корина Соса

Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года — венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо прибыла в Осло в ночь на 11 декабря. На пресс‑конференции в Норвежском Нобелевском институте она подтвердила, что при выезде из Венесуэлы для участия в церемонии награждения ей оказали содействие власти США, однако детали своего отъезда не раскрыла. Об этом сообщает EFE.

Церемония награждения и банкет прошли 10 декабря в отсутствие Мачадо — премию от ее имени получила дочь, Ана Корина Соса. Хотя изначально ожидалось, что лауреат сможет присутствовать на последующих торжественных мероприятиях, она прибыла в столицу Норвегии лишь на следующий день.

В ходе выступления Мачадо заявила, что считает своим долгом привезти награду в Венесуэлу, к своему народу. Она также сообщила о твердом намерении вернуться на родину, несмотря на риск ареста: «Я вскоре вернусь в Венесуэлу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможную задержку или арест Мачадо по возвращении, выразил негативное отношение к такому развитию событий. «Она очень добродетельна, она занимается спасением жизней. Нет, мне бы очень не понравилось, если бы ее арестовали. Я был бы не рад», — заявил он журналистам в Белом доме.

По данным The Wall Street Journal, Мачадо тайно покинула Венесуэлу и сначала прибыла на остров Кюрасао (заморская территория Нидерландов), откуда вылетела в Осло. Точные обстоятельства ее выезда из страны остаются неизвестными.

Нобелевский комитет официально объявил о присуждении Марии Корине Мачадо премии мира 2025 года, отметив ее «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Рената Валеева