Рустам Минниханов поздравил Арбитражный суд Поволжского округа с 30‑летием

Он поблагодарил коллектив за вклад в укрепление законности и развитие судебной системы

Фото: Динар Фатыхов

В Казанской ратуше состоялось мероприятие, посвященное 30‑летию Арбитражного суда Поволжского округа. С юбилейной датой судей, работников аппарата суда и ветеранов поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В своем выступлении он подчеркнул, что за три десятилетия суд утвердился как авторитетный институт правосудия.

— Решения суда формируют правоприменительную практику и задают высокие стандарты судопроизводства, — отметил он. Раис Татарстана особо выделил значимость работы суда в современных условиях, когда экономическое развитие страны напрямую зависит от качества правоприменения и предсказуемости судебных решений.

Минниханов обратил внимание на высокую ответственность профессии судьи, требующую глубоких знаний, гибкости мышления и принципиальности. Он поблагодарил коллектив за вклад в укрепление законности и развитие судебной системы, а также выразил особую признательность ветеранам, заложившим основы арбитражного правосудия в Поволжском округе и ставшими примером для молодых коллег.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В рамках торжества прошла церемония награждения наиболее отличившихся специалистов. Сотрудники суда были отмечены госнаградами республики: медалью «За доблестный труд», благодарностью раиса РТ, званием «Заслуженный юрист РТ». Кроме того, ряд работников получили ведомственные награды.

В феврале этого года раис Татарстана выступил на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ. Тогда Минниханов напомнил о внесудебном разрешении конфликтов как инструменте, который позволяет урегулировать спор эффективно и оперативно снизить напряжение между сторонами, минимизировать как материальные, так и временные затраты.

Рената Валеева