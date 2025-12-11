В Татарстане суд взыскал 11,3 млн рублей за незаконный вывод средств за рубеж

В 2023 году коммерческая организация заключила контракт на поставку одежды с иностранным поставщиком

Фото: Реальное время

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Приволжской транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 11,3 млн рублей. Средства были незаконно выведены за рубеж в рамках внешнеэкономической сделки, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2023 году коммерческая организация заключила контракт на поставку одежды с иностранным поставщиком. По условиям договора за рубеж были перечислены денежные средства в иностранной валюте — в эквиваленте 11,3 млн рублей. Однако товар в РФ так и не поступил, а компания‑покупатель не предприняла действий по возврату уплаченных денег.

Прокуратура квалифицировала сделку как фиктивную, направленную исключительно на незаконный вывод денежных средств за пределы страны. В связи с этим ведомство направило в суд иск о признании внешнеторговой сделки недействительной.



— Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 11,3 млн рублей. Исполнение судебного решения поставлено на контроль, — сказано в сообщении прокуратуры.

Рената Валеева