Банк Казани запустил сервис бронирования валюты

Теперь клиенты могут заранее резервировать нужную сумму в любом отделении

Банк Казани запустил удобный и бесплатный сервис бронирования валюты — теперь клиенты могут заранее забронировать нужную сумму иностранной валюты, не рискуя столкнуться с ее отсутствием в кассе.

Сервис доступен в будние дни с 8:00 до 17:00 через онлайн-форму на сайте банка. Минимальная сумма бронирования — $1 000 (или эквивалент в другой валюте), максимальная — $30 000. После подачи заявки клиент получает СМС-подтверждение, и забронированная сумма резервируется на три часа или до закрытия офиса, в зависимости от того, что наступит раньше. Это гарантирует, что при визите в отделение валюта будет доступна к выдаче по курсу банка на момент сделки.

Для завершения операции достаточно прийти в выбранное отделение с паспортом. Бронирование доступно во всех офисах банка в городах присутствия, что делает услугу максимально доступной.

Новый сервис стал частью стратегии Банка Казани по цифровизации услуг и повышению клиентского комфорта. Он особенно актуален в условиях повышенного спроса на наличную иностранную валюту. Теперь клиенты могут планировать свои визиты в банк заранее, экономя время и избегая неудобств.

Кроме того, для клиентов Банка Казани доступна возможность бронирования валюты через персонального менеджера. Режим работы персонального менеджера в будни — с 09:00 до 20:00.

Банк Казани подтверждает свое стремление к инновациям, делая финансовые услуги не только безопасными, но и максимально удобными для каждого клиента.

*Комиссия за валютно-обменные операции:

200 рублей в офисах, расположенных в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде;

300 рублей в офисах, расположенных в Москве.

Реклама. ООО «Банк Казани»

