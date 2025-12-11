Капремонт двух детских садов в Альметьевском районе обошелся в 68 млн рублей

Обновления коснулись детского сада №50 «Лэйсан» в Альметьевске и детского сада «Лэйсан» в селе Кичучатово

В Альметьевском районе Татарстана завершился капитальный ремонт двух детских садов в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт объектов образования». Обновления коснулись детского сада №50 «Лэйсан» в Альметьевске и детского сада «Лэйсан» в селе Кичучатово.

В детском саду №50 специалисты провели комплексный ремонт: обновили кровлю, инженерные сети и слаботочные системы, привели в порядок санитарные и гигиенические помещения. Кроме того, был реконструирован центральный вход, заменены дверные проемы и напольное покрытие (линолеум), выполнены отделочные работы. В детском саду «Лэйсан» села Кичучатово выполнен аналогичный объем работ. Здесь дополнительно отремонтировали отмостку и фасад здания.

На реализацию проекта по капремонту обоих объектов выделено свыше 68 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Высокогорском районе, возможно, построят детский сад за 117 млн рублей на 120 детей. Адрес и точное назначение объекта не уточняются в документах тендера на строительство.

Наталья Жирнова