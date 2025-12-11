Минобороны опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета

Ранее в Сети появилась информация от анонимной хакерской группировки, заявившей о якобы успешном его взломе

Минобороны опровергло распространившуюся в интернете информацию о взломе реестра воинского учета. В ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Согласно заявлению, реестр функционирует в штатном режиме, а утечки персональных данных граждан полностью исключены. Представители ведомства также сообщили, что система неоднократно подвергалась хакерским атакам, однако все попытки взлома были успешно пресечены.

— Попытки злоумышленников нарушить работу реестра не достигают своих целей. Безопасность информации обеспечена в полном объеме, — говорится в официальном сообщении.

Ранее в Сети появилась информация от анонимной хакерской группировки, заявившей о якобы успешном взломе реестра. Злоумышленники утверждали, что получили доступ к внутренней инфраструктуре компании‑разработчика «Микорд», находились в системе несколько месяцев и скопировали все доступные данные — включая финансовую документацию и исходный код реестра. По их заявлениям, впоследствии информация была удалена из системы, а копии переданы журналистам.



Рената Валеева