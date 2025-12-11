С 2026 года регионы смогут ограничивать число трудовых мигрантов

Ранее правовые акты субъектов России не могли выступать самостоятельным основанием для увольнения

Фото: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент России подписал закон о внесении поправок в ТК, который с 1 марта 2026 года позволит работодателям сокращать численность иностранных работников на основании региональных нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

До настоящего момента расторгнуть трудовой договор с иностранным сотрудником по причине превышения допустимой численности можно было лишь в случаях, предусмотренных указами президента или постановлениями правительства. При этом правовые акты субъектов России не могли выступать самостоятельным основанием для увольнения. Теперь работодатели будут обязаны приводить численность иностранных сотрудников в соответствие с этими требованиями — в противном случае им придется инициировать процедуру увольнения.

Напомним, что ранее Татарстан замкнул топ-5 регионов России по численности трудовых мигрантов. Всего в России насчитывается 190,9 тыс. мигрантов, имеющих действующее разрешение на работу, и 2,3 млн иностранцев с патентом.

Наталья Жирнова