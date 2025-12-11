КФУ предоставят грант на 250,9 млн рублей

Деньги направлены на поддержку учебных заведений с углубленным изучением предметов математического, естественно-научного и технологического профилей

КФУ. Фото: Михаил Захаров

Казанскому федеральному университету предоставят грант в размере 250,9 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Грант предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с поддержкой образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением предметов математического, естественно-научного и технологического профилей. Размер предоставляемого гранта составляет 250 966,6 тыс. рублей. Способом предоставления гранта является финансовое обеспечение затрат, — говорится в документе.

Отмечается, что остатки средств, предоставленных в качестве гранта, которые не были использованы в отчетном финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета республики не позднее 1 февраля 2026 года.

Контроль за исполнением данного постановления возложили на Минобрнауки Татарстана.

Ранее сообщалось, что КФУ получит 31,9 млн рублей на обучение детей с РАС.

Денис Петров