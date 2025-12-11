В Мензелинском районе грузовик выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками
Водитель автомобиля Volvo не выбрал безопасную скорость
В Мензелинском районе 11 декабря произошло ДТП со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции республики, за рулем грузового автомобиля Volvo находился водитель 2000 года рождения.
По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость, в результате чего столкнулся с автомобилями Lada и Ford.
В результате аварии водитель автомобиля Lada погиб на месте.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».