В Мензелинском районе грузовик выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками

15:45, 11.12.2025

Водитель автомобиля Volvo не выбрал безопасную скорость

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Мензелинском районе 11 декабря произошло ДТП со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции республики, за рулем грузового автомобиля Volvo находился водитель 2000 года рождения.

По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость, в результате чего столкнулся с автомобилями Lada и Ford.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В результате аварии водитель автомобиля Lada погиб на месте.

Рената Валеева

Общество Татарстан

