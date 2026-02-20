Татарстан вошел в десятку регионов с уменьшением стоимости «квадрата» в новостройках

Лидером рейтинга стала Республика Алтай, где стоимость квадратного метра упала на 2,1%

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2026 года ряд российских регионов отметился снижением цен на строящееся жилье. В топ‑10 вошел и Татарстан: здесь средняя цена квадратного метра на первичном рынке уменьшилась на 0,3%, составив 195,8 тыс. рублей за кв. метр. Об этом пишет ЕРЗ.РФ со ссылкой на СберИндекс.

Лидером рейтинга стала Республика Алтай, где стоимость квадратного метра упала на 2,1% — до 198,4 тыс. рублей. Второе место занял Севастополь с показателем снижения на 1,3%: средняя цена метра здесь составила 208,9 тыс. рублей. В числе других регионов, попавших в первую десятку, — Республика Коми (-0,9%, 126,4 тыс. рублей), Дагестан (-0,7%, 155,4 тыс.) и Мордовия (-0,6%, 114,9 тыс.).

Также в списке — Республика Саха (Якутия), Смоленская область, Томская область и Краснодарский край, где снижение составило от 0,1 до 0,5%.

В Казани в последние годы наибольший спрос наблюдается на первичном рынке жилья. Ключевым фактором остается семейная ипотека под 6% сроком до 30 лет. Даже ожидание ввода дома в эксплуатацию в течение 2—3 лет не снижает интереса к новостройкам.

Рената Валеева