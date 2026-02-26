Для покупки двушки в Казани нужен доход 249 тыс. рублей

Для однокомнатной квартиры при цене 195 тыс. рублей за кв. м требуется 161 тыс. рублей в месяц с первоначальным взносом 20%

Фото: Динар Фатыхов

Самые высокие требования к уровню дохода для одобрения рыночной ипотеки в 2026 году фиксируются в городах с дорогой вторичной недвижимостью. В Казани при стоимости квадратного метра 195 тыс. рублей необходимый ежемесячный доход зависит от типа квартиры, сообщает РБК.

По расчетам, для однокомнатной квартиры требуется доход 161 тыс. рублей в месяц, для двухкомнатной — 249 тыс. рублей, для трехкомнатной — 339 тыс. рублей. При этом речь идет об ипотеке с первоначальным взносом 20%.

Для сравнения: в Москве при медианной цене 411 тыс. рублей за кв. м требуемый доход составляет 340 тыс. рублей для однушки, 524 тыс. рублей — для двушки и свыше 715 тыс. рублей — для трешки. В Санкт-Петербурге при цене 234 тыс. рублей за кв. м — около 195 тыс., 297 тыс. и 406 тыс. рублей соответственно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается, что доходы населения ниже уровней, необходимых для одобрения рыночной ипотеки с первоначальным взносом 20%. Так, по данным Росстата за ноябрь 2025 года, в Москве средняя зарплата после налогообложения составляет около 149 тыс. рублей. В этом случае при кредите на 20 лет может быть одобрена сумма около 5,2 млн рублей.

Согласно расчетам, при таких условиях первоначальный взнос составит: 64% стоимости однокомнатной квартиры, 77% — двухкомнатной и 84% — трехкомнатной.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в десятку регионов с уменьшением стоимости «квадрата» в новостройках.



Ариана Ранцева