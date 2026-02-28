Казань попала в топ-4 городов с самым дорогим жильем на «вторичке»
Для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке необходимо накопить 100 заработных плат
Казань оказалась на четвертом месте среди городов по уровню недоступности жилья на вторичном рынке. Для покупки однокомнатной б/у квартиры необходимо иметь 100 зарплат, подсчитали аналитики цифровой платформы недвижимости «Циан». На первом месте — Сочи, на втором и третьем — Москва и Санкт-Петербург. В этих четырех городах цена квадратного метра в 2-4 раза выше средней зарплаты.
— Эти города в лидерах по уровню цен на вторичном рынке, и даже высокий уровень доходов не делают жилье в этих городах доступным, — отмечается в исследовании «Циан».
Напомним, что самые высокие требования к уровню дохода для одобрения рыночной ипотеки в 2026 году фиксируются в городах с дорогой вторичной недвижимостью. В Казани при стоимости квадратного метра 195 тыс. рублей необходимый ежемесячный доход зависит от типа квартиры. По расчетам, для однокомнатной квартиры требуется доход 161 тыс. рублей в месяц, для двухкомнатной — 249 тыс. рублей, для трехкомнатной — 339 тыс. рублей. При этом речь идет об ипотеке с первоначальным взносом 20%.
