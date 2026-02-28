Казань попала в топ-4 городов с самым дорогим жильем на «вторичке»

Для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке необходимо накопить 100 заработных плат

Фото: Артем Дергунов

Казань оказалась на четвертом месте среди городов по уровню недоступности жилья на вторичном рынке. Для покупки однокомнатной б/у квартиры необходимо иметь 100 зарплат, подсчитали аналитики цифровой платформы недвижимости «Циан». На первом месте — Сочи, на втором и третьем — Москва и Санкт-Петербург. В этих четырех городах цена квадратного метра в 2-4 раза выше средней зарплаты.

— Эти города в лидерах по уровню цен на вторичном рынке, и даже высокий уровень доходов не делают жилье в этих городах доступным, — отмечается в исследовании «Циан».

Напомним, что самые высокие требования к уровню дохода для одобрения рыночной ипотеки в 2026 году фиксируются в городах с дорогой вторичной недвижимостью. В Казани при стоимости квадратного метра 195 тыс. рублей необходимый ежемесячный доход зависит от типа квартиры. По расчетам, для однокомнатной квартиры требуется доход 161 тыс. рублей в месяц, для двухкомнатной — 249 тыс. рублей, для трехкомнатной — 339 тыс. рублей. При этом речь идет об ипотеке с первоначальным взносом 20%.

Луиза Игнатьева