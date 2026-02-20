Самые дорогие машино-места в Казани продают за 10 млн рублей — по цене «трешки» у метро

У частников цены на парковки начинаются от 280 тыс. рублей

На текущий момент в Казани насчитывается более 800 предложений о продаже парковочных мест от частных лиц. Причем самый дешевый объект такой недвижимости стоит 280 тыс. рублей, а самый дорогой — 7,5 млн рублей (цены указаны по состоянию на 20 февраля 2026-го, — прим. ред.).

Как правило, речь идет о машино-местах площадью 13—18 кв. м. На такие парковки приходится 86% от общего количества предложений. Однако имеются в городе и места площадью от 30 «квадратов» и более, но таких всего чуть более 3,6%.

Большинство объектов, находящихся в продаже, сосредоточены в Вахитовском и Ново-Савиновском районах города. Меньше всего парковок продается в Авиастроительном и Московском районах, следует из данных «Яндекс Карт».

Парковочное место в Казани стоит в среднем от 3 млн до 5 млн рублей, если покупать объект непосредственно у застройщика. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

Но есть и места за 10 млн рублей — а за такую цену можно купить, например, трехкомнатную квартиру площадью 75 кв. м в районе улицы Гвардейской или «трешку» вблизи метро «Суконная слобода» площадью 64,5 «квадрата».

— На сегодняшний день в Казани парковки стоят 3—5 млн рублей в среднем, если рассматривать цены у застройщиков. Однако есть предложения и за 1,5 млн рублей. Самые дорогие машино-места в городе продают за 10 млн рублей. В данном случае речь идет о парковках в ЖК бизнес-класса, но такие случаи единичные, — сказал изданию риелтор.

Он подчеркнул, что жилые дома премиум-класса сегодня расположены в разных районах города, однако стоимость машино-места не меняется в зависимости от месторасположения таких ЖК.



Отметим, что, по данным Росреестра Татарстана, в республике только за первый месяц 2026 года покупатели зарегистрировали права на 527 машино-мест.

