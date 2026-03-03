Дом Бекмамбетова в Казани продан на аукционе за 21,4 млн рублей

Здание было выставлено на торги по начальной цене в 9,3 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Особняк XIX века на улице Марджани в Казани, изъятый по решению суда, продан на электронном аукционе более чем за 21,4 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Победителем аукциона стал Еремеев Сергей Николаевич. Предложенная цена составила 21 443 963 рубля.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения — «Доме Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой» 1873 года постройки. Здание включает несколько помещений общей площадью более 200 кв. м.

Особняк был выставлен на торги с начальной ценой в 9 323 465 рублей. Шаг аукциона составлял 466 173 рубля.

Торги проведены на основании заочного решения Вахитовского районного суда Казани. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки прокуратуры, по итогам которой было установлено, что здание содержится бесхозяйственно. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были выполнены только противоаварийные работы, полноценная реставрация не проводилась. По состоянию на май 2025 года объект был законсервирован.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ответчиком по делу выступал Тимур Бекмамбетов. В судебном заседании он не участвовал. В решении суда указано, что проверка установила бездействие собственника в части принятия мер по сохранению объекта культурного наследия.

Ранее «Реальное время» писало, что здание долгое время находилось в законсервированном состоянии, реставрационные работы в нем не велись, только возвели свод над обвалившейся крышей, при этом незаконная постройка по соседству, которую постановили снести четыре года назад, все еще на месте.

Ариана Ранцева