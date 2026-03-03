Ввод МКД в Татарстане вырос до 305 тысяч квадратных метров

За январь — февраль показатель превысил прошлогодний в несколько раз

Фото: Динар Фатыхов

В январе — феврале 2026 года в Татарстане застройщики многоквартирных домов ввели 305 тыс. кв. м жилья. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 64 тыс. кв. метров. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев, пишет РБК Татарстан.

По его словам, рост связан с вводом объектов, подготовленных в четвертом квартале прошлого года.

Всего за два месяца в регионе введено 750 тыс. кв. м жилья. Из них 445 тыс. кв. м приходится на индивидуальное жилищное строительство.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минимальный план по вводу жилья на 2026 год в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» составляет 3,175 млн кв. метров. Как отметил Гимаев, показатель будет выполнен.

В 2025 году в Татарстане объем ввода жилья превысил 3,5 млн кв. м, при этом в сегменте индивидуального жилищного строительства было сдано 2,4 млн кв. м. Планку в 3,5 млн кв. м изначально планировалось достичь в 2028 году.

Ариана Ранцева