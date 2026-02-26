В Казани доход от посуточной сдачи квартиры в аренду на 20% больше, чем от помесячной

Эксперт отметил сезонный спрос на «посутку» и расходы на работу управляющей компании

Фото: Максим Платонов

В среднем в Казани доход от посуточной сдачи квартиры в аренду на 20% больше, чем от помесячной. Причина скромной динамики — сезонный спрос на «посутку» и вычет комиссии управляющей компании, если собственник пользуется их услугами. Об этом «Реальному времени» сообщил казанский риелтор Амир Шигапов.

— Дело в том, что спрос на посуточную аренду квартиры растет, как правило, с мая по сентябрь, а основной пик приходится на июль — август. Также подобный вариант аренды пользуется популярностью в новогодние праздники, но они длятся буквально неделю. В остальное время на рынке посуточной аренды фиксируется большое снижение спроса. Еще если арендодатель сдает квартиру через управляющую компанию, то она забирает часть дохода, а именно 30% в среднем от выручки, — рассказал изданию Шигапов.

Подробнее о том, какие еще возникают нюансы при посуточной сдаче квартир, почему сдавать объекты на сутки лучше через управляющую компанию и какой вариант сдачи выбрать при наличии одного жилья под сдачу, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров