В Татарстане число ДДУ за январь выросло на 46,6%

Росреестр зарегистрировал 2 011 договоров против 1 372 годом ранее

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2026 года Управление Росреестра по Татарстане зарегистрировало 2 011 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 46,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было оформлено 1 372 ДДУ.

Как сообщила заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова, по итогам анализа статистики за последние семь лет январь 2026 года стал самым результативным по числу регистраций ДДУ начиная с 2020 года. Сопоставимый показатель — чуть более двух тысяч договоров — фиксировался только в январе 2021 года. Минимальное значение за этот период пришлось на январь 2020 года — 796 ДДУ.

На вторичном рынке жилья показатели оказались близки к прошлогодним. В январе 2026 года зарегистрировано 3 590 переходов прав собственности на основании договоров купли-продажи (ДКП), что на 3,8% меньше, чем в январе 2025 года (3 732 ДКП).

По словам вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Руслана Садреева, рост спроса на первичном рынке в январе связан с изменением условий предоставления семейной ипотеки. С февраля воспользоваться субсидированной ставкой можно только один раз, тогда как ранее оформить льготный кредит могли оба супруга. Этот фактор повлиял на увеличение спроса на квартиры в новостройках. В дальнейшем спрос, по его оценке, сохранится, но динамика может снизиться.

Ариана Ранцева