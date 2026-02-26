В Татарстане направят 2,7 млн рублей на кадастровые работы

В 2026 году работы проведут на 1 998 объектах в восьми кадастровых кварталах

Фото: Динар Фатыхов

В бюджете Татарстана на 2026 год заложено 2,7 млн рублей на проведение комплексных кадастровых работ регионального значения, сообщила пресс-служба Министерства финансов РТ.

Работы планируется провести на 1 998 объектах недвижимости в восьми кадастровых кварталах. Перечень кварталов утвержден распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана от 11 февраля 2026 года №252-р.

Комплексные кадастровые работы предполагают одновременное установление и уточнение границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в пределах одного или нескольких кадастровых кварталов. Их проведение направлено на исправление реестровых ошибок, точное определение границ и оформление прав на недвижимость.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане за январь оценили более 200 тысяч объектов недвижимости.

Ариана Ранцева