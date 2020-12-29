Кудряшев Владимир Николаевич

Общая информация

Родился 19 ноября 1970 года в Казани.

Образование

1994 г.— окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «художественное проектирование городских, сельских и парковых ансамблей», квалифкация «архитектор-дизайнер».

Трудовая деятельность

1984-2002 гг. — инженер, начальник отдела городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ в г. Казани.

2002-2007 гг. — директор проектной студии ООО «Полидизайн».

2007 г. — руководитель проектной группы ООО «Полигон МВ».

2007-2009 гг. — руководитель проектной группы ООО «БизнесПроект».

2009 г. — начальник архитектурно-планировочной мастерской №3, первый заместитель генерального директора ГУП «Татинвестгражданпроект».

2009-2010 гг. — первый заместитель генерального директора ГУП «Татинвестгражданпроект».

С декабря 2010 г. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

С мая 2017 г. — председатель Союза архитекторов РТ.

Награды и звания

Заслуженный архитектор РТ.

Награжден почетной грамотой г. Казани, благодарственными письмами президента РТ, министерства экологии и природных ресурсов РТ, министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, памятными медалями XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани, «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в г. Сочи 2014 года», «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в г. Казани», медалью РТ «За доблестный труд».

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