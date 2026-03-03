В Набережных Челнах цены на вторичное жилье выросли на 3,3%, а в Казани упали на 0,4%

В феврале средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в крупных российских городах выросла на 1,1%

Фото: Динар Фатыхов

По данным компании «Мир квартир» в распоряжении РИА «Новостей», в феврале средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в крупных российских городах выросла на 1,1 % и достигла 128,7 тысячи рублей, сообщило РИА «Недвижимость».

Сильнее всего стоимость «квадрата» поднялась в Москве — на 3,9%, до 419,4 тысячи рублей. В Набережных Челнах рост составил 3,3%. При этом в Казани цены на вторичное жилье снизились на 0,4%, что соответствует общей тенденции локальных корректировок рынка — аналогичное падение отмечено, например, в Ленинградской области (1,1 %) и ряде других городов.

Средняя стоимость целого объекта сильнее всего увеличилась в Москве — на 6,8%, почти до 24,6 миллиона рублей. Набережные Челны также вошли в число городов с заметным удорожанием: средняя цена квартиры там выросла на 3,5%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отметил смещение спроса с новостроек на вторичное жилье, особенно в Москве, где цены на новостройки в феврале снизились на 0,4%. По его словам, многие покупатели выбирают вторичный рынок из‑за более доступных цен: такие квартиры стоят на 19% дешевле новостроек. Эксперт допускает, что ситуация может измениться в ближайшие месяцы на фоне возможного снижения ставок по ипотеке, но пока кредит остается неподъемным для большинства клиентов.

Напомним, что кредитная нагрузка в Татарстане достигла 61,2% от зарплат. На каждого жителя республики приходится в среднем 568,3 тысячи рублей задолженности.

Наталья Жирнова