Казань вошла в тройку городов с низкой долей ипотеки

В 2025 году 64% объектов в столице Татарстана продаются с использованием рыночной ипотеки

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Казань вошла в тройку городов России с минимальной долей рыночной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на bnMAP.pro.

Согласно исследованию, рейтинг городов с наименьшей долей рыночной ипотеки возглавил Санкт-Петербург — 54% объектов продаются с использованием ипотечных средств. На втором месте — Москва с показателем 61%. Третью позицию заняла Казань, где ипотека применяется в 64% сделок.

Аналитики отмечают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань входят в число городов-миллионников с самой высокой средней стоимостью квадратного метра на рынке предложения. По их оценке, чем выше доля дорогих объектов, тем ниже заинтересованность покупателей в привлечении рыночной ипотеки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время лидерами по доле выдач рыночной ипотеки в 2024 году стали Краснодар — 87% объектов продаются с использованием кредитных средств, Красноярск — 86% и Омск — 84%.

Самый продолжительный средний срок рыночной ипотеки в России зафиксирован в Краснодаре — 29 лет. На втором месте находятся Омск и Тюмень, где средний срок обременения превышает 28,3 года. Третью позицию делят Казань и Ростов-на-Дону с показателем 28,2 года. Минимальный средний срок отмечен в Челябинске — 25,6 года.

Ранее «Реальное время» писало, что для покупки двушки в Казани нужен доход 249 тыс. рублей.



Ариана Ранцева