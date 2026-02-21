В Татарстане ужесточили надзор за соблюдением правил охраны труда на стройках

Контрольно-надзорные органы активно проводят проверки на строительных объектах, в результате чего 190 организаций были привлечены к ответственности

Фото: Артем Дергунов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин обратился к руководителям строительных организаций с требованием строго соблюдать нормы охраны труда.

По данным главы Минстроя РТ, контрольно-надзорные органы активно проводят проверки на строительных объектах, в результате чего 190 организаций были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Инспекция Госстройнадзора вынесла 101 постановление об административной ответственности. С начала года ведомство провело 146 проверок. Главное инвестиционно-строительное управление организовало 246 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых было выявлено 499 нарушений охраны труда. На сегодняшний день устранено 375 нарушений.

Напомним, что в Татарстане к концу февраля выполнено почти четверть плана по вводу жилья.

Наталья Жирнова