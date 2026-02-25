В Татарстане 6,2 млн кв. м складов, 118 тыс. кв. м из которых в Казани

Казань — в пятерке регионов по объему складских сделок

В 2025 году в регионах России (без учета Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области) введено 4 млн кв. м складской недвижимости. По данным NF GROUP, показатель вдвое превысил результат 2024 года. В 2026 году прогнозируется сохранение сопоставимого объема — около 4 млн кв. м.

Общий объем качественных складских площадей в стране достиг 56,6 млн кв. м, из которых 22,6 млн кв. м (40%) приходится на регионы вне столичных агломераций. Наибольшая доля регионального предложения сосредоточена в Приволжском федеральном округе — 6,2 млн кв. м (28%).

Среди ключевых региональных рынков выделяется Казань, которая входит в число восьми крупнейших городов, формирующих 55% предложения вне столиц. В целом в Татарстане город остается одним из основных центров складского рынка округа.

По итогам 2025 года в Казани заключено сделок на 118 тыс. кв. м, что позволило городу войти в пятерку лидеров среди регионов. Общий объем сделок вне столичных агломераций составил 1,3 млн кв. м. Основной спрос сформировали онлайн-ретейл (55%) и розничная торговля (36%).

Доля вакантных площадей в регионах по итогам 2025 года составила 5,2%, увеличившись на 3 п.п. за год. Прогноз на конец 2026 года предполагает снижение показателя до 4,5% при ожидаемом росте объема сделок до 1,6—1,8 млн кв. м. Средневзвешенная ставка аренды складов класса А в регионах по итогам 2025 года составила 10 100 руб. за кв. м в год (без НДС и OPEX); в 2026 году ожидается ее уровень около 10 250 руб. за кв. м в год.



Ариана Ранцева