«Эталон» о приходе в Нижнекамск: территория имеет много сложностей и ограничений

Федеральный застройщик подтвердил интерес к застройке на Лесной, а эксперт оценил инвестиции в 14—16 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

«Эталон» готов подписаться под 100 тысяч кв.м на Лесной

Группа «Эталон» готова вернуться в Нижнекамск с инвестициями в строительство жилья, но рассчитывать на скорый запуск проекта не стоит. Причина — предложенный участок на окраине города сопряжен со сложностями, которые «могут повлиять на технико-экономические параметры будущего проекта». В таком ключе ответила пресс-служба Группы «Эталон» на наш материал, опубликованный в понедельник. В нем рассказывалось о возобновлении переговоров местных властей с петербургским застройщиком по поводу застройки территории на окраине города.

— Да, действительно, «Группа «Эталон» выражает заинтересованность в строительстве жилого квартала со всей сопутствующей социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой по ул. Лесной в городе Нижнекамске, — говорится в ответе пресс-службы компании.

Правда, застройщик планирует строить не 150 тысяч кв.м жилья, как рассчитывают местные власти, а заметно меньше — 100 тысяч кв.м. «Потенциальная застройка территории составит порядка 100 тыс. кв. жилья,», — отмечается в сообщении Группы «Эталон». В настоящее время идет разработка эскиза будущей застройки (т.е. пока он не готов и иллюстрировать нечего).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом застройщик обратил внимание на сложности в освоении предложенного им земельного участка. «Стоит отметить, что разрабатываемая территория имеет множество сложностей и градостроительных ограничений, которые могут повлиять на технико-экономические параметры будущего проекта», — говорится в сообщении. А главное преимущество застройщик видит в расположении поблизости реки Камы.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает необходимые инвестиции в 14—16 млрд рублей без учета социалки, земельно-имущественных отношений и финансирования.

Инвестсоглашение с «Эталоном» расторгнуто

В результате «Эталон» настроен вовлечь в хозяйственный оборот территории, находящиеся за крупнейшими торговыми центрами города Нижнекамска.

При этом какая-либо конкретная информация о реализации проекта в ответе не содержится. «Эталон» не называет ни сроки, ни сумму инвестиций, ни разработчиков эскиза.

Другое важное примечание сделали в Агентстве инвестиционного развития РТ. Оказалось, что инвестиционное соглашение Татарстана с Группой «Эталон», которое предусматривало возможность предоставления земельного участка без торгов, прекратило действовать.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе АИР, соглашение было расторгнуто, как только застройщик отказался от освоения участка по улице Шинников в Нижнекамске (т.е. на территории парка «Семья»). Расторжение инвестсоглашения не мешает застройщику вести переговоры с муниципальными властями, подчеркнули в пресс-службе АИР.

По состоянию на 2025 год группа «Эталон» реализует проекты в 11 субъектах РФ, включая Новосибирскую, Омскую, Свердловскую, Тюменскую области, Татарстан, Хабаровский край и другие регионы. В Казани есть следующее объекты:

«Квартал Сюита». Сдача запланирована на I квартал 2026 года, адрес: ул. Павлюхина.

«Счастье в Казани». Сдача запланирована на 2026–2028 годы, адрес: ул. Гаврилова.



В мае 2025 года компания объявила о выходе на рынок Дальнего Востока — «Эталон» реализует первый проект в Хабаровске, начало строительства запланировано на 2026 год.

К 2026 году застройщик планирует расширить географию присутствия до 15 регионов.

Луиза Игнатьева