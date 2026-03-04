Ни таунхаусов, ни домов: перед судом Казани предстали фигуранты дела об обмане ижээсников на 264 млн

Сегодня подсудимым планируют продлить меру пресечения

Фото: Артем Дергунов

В Советском райсуде Казани стартовало первое заседание по делу об афере со строительством недорогого частного жилья с уводом 264 млн рублей. Потерпевшими по криминальным итогам работы ООО «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» признаны 65 человек, на скамье обвиняемых — семеро, включая экс-сотрудницу банка Венеру Гарифуллину.

Общая сумма похищенного в 2023—2024 годах оценивается в 264 млн рублей.

Как передает с места журналист «Реального времени», до оглашения обвинения процесс сегодня не дойдет. На заседании будет поднят вопрос о продлении ранее избранных мер пресечения — в виде содержания в СИЗО, домашнего ареста и запрета определенных действий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Выразить свое отношение к процессу в суд пришла большая группа потерпевших ижээсников — мест в зале всем желающим даже не хватило. Часть из них брали под будущие дома кредиты и теперь платят банкам за воздух, поскольку стройки заморожены — у кого-то на стадии фундамента. При этом в ходе предварительного следствия следователи МВД Татарстана предъявили директору и совладельцу компании «Таунхаусы и дома» Артуру Валиуллину еще и легализацию части похищенных средств путем приобретения пяти авто BMW, Audi и Mercedes Benz с оформлением на подставных лиц.

— Ждем справедливости, — сообщила «Реальному времени» лидер потерпевших Наталья Дементьева, отметив, что следствие растянулось на два года и уже сейчас ясно: для полного погашения ущерба средств нет. — По делу арестованы участки, машины — на 50 млн рублей.

Силовики получили результаты 44 строительно-технических экспертиз недостроев и пришли к выводу — на имеющихся фундаментах постройки просуществовали бы недолго.

Заметим, под брендом «Таунхаусы и дома» клиентам обещали возвести жилые дома в столице Татарстана, а также в Высокогорском, Лаишевском, Зеленодольском и Пестречинском районах в срок от четырех до шести месяцев. Реклама дезинформировала о том, что за это берется крупный застройщик.

Вину никто из фигурантов не признает.

Сегодня суд сразу на полгода продлил срок содержания в СИЗО для четырех обвиняемых мужчин, заменил домашний арест запретом определенных действий бывшему кредитному менеджеру банка Венере Гарифуллиной, а еще двух дам оставил под таким же запретом еще на полгода.

Ирина Плотникова