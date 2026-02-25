Вместо белорусской IKEA: в казанской «Меге» сдают помещения в аренду

По словам генерального директора компании Андрея Карачинцева, планы развития пока не определены из-за недавней смены учредителя

В казанском ТЦ «Мега», что на проспекте Победы, судя по всему, не откроется магазин белорусского мебельного ретейлера Swed House, позиционировавшего себя как преемник IKEA.

По словам генерального директора компании Андрея Карачинцева, планы развития пока не определены из-за недавней смены учредителя. Ситуация прояснится не ранее апреля текущего года. Об этом он заявил в разговоре с «Реальным временем».

Напомним, в июне 2023 года «Реальному времени» стало известно, что белорусский аналог IKEA подтвердил скорое открытие магазина в Казани. Swed House планировал занять площадь до 800 квадратных метров. Однако сейчас эти помещения предлагаются другим арендаторам.

Торговые помещения общей площадью 24 000 квадратных метров теперь доступны для аренды частями от 3 000 квадратных метров. Условия аренды предусматривают: долгосрочный договор на 2—5 лет, возможность арендных каникул, обеспечительный платеж за два месяца и операционные расходы в размере 1500 рублей за квадратный метр в год.



