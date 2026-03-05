В Татарстане можно переехать из «однушки» в «двушку» за год и три месяца

Показатель региона практически совпадает со средним значением по городам-миллионникам

Фото: Артем Дергунов

Тематический поиск «Яндекса» по недвижимости представил новый «Индекс Расширения», показывающий доступность переезда из однокомнатной квартиры в двухкомнатную. По данным анализа, в Татарстане для такого расширения потребуется накопить примерно 14,8 среднемесячной зарплаты — это около года и трех месяцев.

Показатель региона практически совпадает со средним значением по городам-миллионникам, где для переезда необходимо 14,7 зарплаты. При этом в некоторых регионах ситуация более благоприятная: например, в Свердловской области потребуется всего 7,7 зарплаты (около 8 месяцев), а в Башкортостане — 8,8 зарплаты (9 месяцев).

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, где для переезда потребуется накопить 51,1 и 44,2 среднемесячной зарплаты соответственно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что разница в стоимости между одно— и двухкомнатными квартирами напрямую влияет на доступность расширения жилплощади. В регионах, где для переезда нужно около 9—10 зарплат, двухкомнатные квартиры остаются в том же ценовом сегменте — покупатель просто платит за дополнительные метры. При показателе 15—18 зарплат речь идет о существенном ценовом разрыве, когда двухкомнатные квартиры находятся в более дорогих проектах и престижных локациях.

Примечательно, что сейчас в Набережных Челнах цены на вторичное жилье выросли на 3,3%, а в Казани упали на 0,4%.



Наталья Жирнова