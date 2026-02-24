Минфин: у ГК «Самолет» не выявлено критических проблем

Ранее девелопер обратился в правительство за господдержкой с целью оптимизации финансирования группы

Фото: Максим Платонов

Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей не выявила критических проблем у ГК «Самолет». Об этом сообщается в материалах Минфина.

В ходе заседания, в котором приняли участие банки‑кредиторы ГК «Самолет», была проведена оценка потребностей компании в мерах государственной поддержки. По итогам обсуждения сделан вывод об отсутствии критических сложностей у девелопера, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банковскими организациями.

Подкомиссия рекомендовала ГК «Самолет» совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности.

Ранее девелопер обратился в правительство РФ за господдержкой с целью оптимизации финансирования группы. В компании пояснили, что с конца 2024 года стратегия группы направлена на сохранение стабильности, оптимизацию структуры расходов и повышение ликвидности.

В рамках обсуждения возможных мер поддержки акционеры группы рассматривали вариант предоставления государству блокирующего (или более крупного) пакета акций для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене. Также на повестке стоял вопрос обеспечения дополнительного внешнего финансирования в размере до 10 млрд рублей.



Рената Валеева