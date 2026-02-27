Что общего между Галицкой и Куляжевой: в Казани дошло до последнего слова дело о вымогательстве 5 миллиардов

На финише прений бывшая жена замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева заявила о сокрытых следствиям доказательствах защиты

Потерпевший Игорь Куляжев. Фото: Реальное время

В ближайшее время Московский райсуд Казани может вынести приговор по резонансному делу об уголовном разделе имущества замглавы исполкома Игоря Куляжева. Он заявил в МВД на свою бывшую и получил статус потерпевшего от вымогательства отсутствующих у него 5 млрд рублей. В прениях для Инессы Куляжевой гособвинитель запросил 8 лет колонии общего режима, тогда как она и в последнем слове настаивала — до окончания раздела имущества по брачному договору ни о каком вымогательстве и речи быть не может, передает журналист «Реального времени».

Напомним, Инессу Куляжеву и нанятых ею для сбора информации отставников МВД — подполковника Александра Прохорова (экс-сотрудник подразделения налоговых проверок УБЭП) и майора Руслана Заббарова (бывший опер угрозыска Казанского ЛОВД на транспорте) обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой распространения ложной и порочащей ВИП-чиновника информации. По версии силовиков, незаконные действия имели место быть в июне 2023 года.

Адвокат Юрий Ложкин и Инесса Куляжева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собственно с Куляжевым его бывшая жена и привлеченные ею по договорам услуг юристы встречались дважды. Первая встреча была на квартире, вторая в ресторане «Мангал», куда чиновник пришел уже снабженный записывающей аппаратурой. В обоих случаях речь шла о подготовленном по инициативе Инессы Куляжевой обращении в адрес правоохранительных органов и руководства республики. В нем упоминались внебрачные отношения бывшего и сокрытые, по мнению автора обращения, активы Куляжева, включая квартиры, счета и машины. Она просила провести проверку на предмет состава в его действиях признаков ряда преступлений, включая взятку, и оценить соответствие его доходов и расходов.

В итоге дело возбудили на саму заявительницу и тех, кто ей помогал. Для Руслана Заббарова прокурор Ленар Миннебаев запросил в прениях семь лет колонии строгого режима, а для Александра Прохорова — на год меньше, предлагая применить в отношении него норму о назначении наказания ниже низшего предела.

Представитель потерпевшего Нияз Абдразаков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Адвокат Нияз Абдразаков, представитель потерпевшего замглавы исполкома Игоря Куляжева, позицию прокурора поддержал лишь отчасти. По его мнению, частично признавшие вину и принесшие извинения его доверителю Прохоров и Заббаров могут исправиться и при назначении условного срока, а вот Инесса Куляжева — нет. При этом Абдразаков предлагал изолировать ее от общества на длительный срок.

Заметим, прения по этому делу пришлось проводить дважды, по ходатайству потерпевшей стороны. Абдразаков просил приобщить к материалам постановление об отказе в уголовном преследовании Игоря Куляжева от 5 апреля 2024 года, подписанное следователем отдела СК по Вахитовскому району Казани. При этом на повторных прениях гособвинитель внезапно отказался от части утвержденного вышестоящим прокурором обвинения — просил исключить вымогательство имущества, оставив только денежную сумму 5 млрд рублей.

Сегодня в прениях адвокат Юрий Ложкин в защиту Куляжевой подчеркивал: бракоразводные процессы — одно из самых сложных и психологически тяжелых гражданских разбирательств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В ход между истцом и ответчиком идет все: взаимные упреки друг другу, угрозы забрать все имущество, всплывают на поверхность все детали личной жизни, зачастую стороны лгут, скрывают свое имущество друг от друга, подозревают друг друга, на свою сторону привлекают свидетелей, друзей семьи, и т.д. Естественно в таких сложных делах, они обращаются за квалифицированной юридической помощью к юристам с целью найти скрытое имущество супруга, подготовиться к тяжелому судебному процессу. Чем больше нажитого совместного имущества, тем ярче споры», — отметил адвокат. И добавил — истина в таких спорах выясняется именно в гражданских процессах, и ни одной из сторон не предъявляются обвинения в преступлении.

Также защитник указал — на протяжении ряда лет именно ныне потерпевший инвестировал совместные средства семьи в ценные бумаги и ни разу не выплачивал супруги дивиденды с них. А еще поделился со слов своей клиентки — перед разводом замглавы исполкома обещал оставить второй половине 100 млн рублей и оформить на нее фирму, с целью получения источника стабильного дохода.

В своей речи адвокат Ложкин попросил суд при вынесении итогового решения выделить материалы по признакам усматриваемой защитой фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности со стороны оперуполномоченного, который составлял стенограмму ключевого доказательства — аудиозаписи встречи фигурантов дела в ресторане «Мангал» 27 июня 2023 года. По мнению Куляжевй и ее защитника, это главное доказательство ее невиновности, поскольку на ней однозначно слышно, кто первыми называют суммы 5 млрд и 1 млрд совсем не подсудимая, а ее бывший супруг, однако в полицейской стенограмме данные о разговоре подтасованы и слова одних участников приписаны другим, а целые куски беседы попросту пропущены.

Завершил свое выступление адвокат ссылкой на прогремевшее дело Галицкой, которую бывший муж — бывший топ-менеджер Альфа-банка также обвинил в вымогательстве $150 млн, а Истринский суд отправил в СИЗО, где женщина спустя два дня покончила с собой. Позже Мособлсуд признал этот арест незаконным, а председатель Истринского суда спешно подал в отставку. Сравнив два дела, Юрий Ложкин попросил об оправдании своей подзащитной.

Руслан Заббаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Получив право выступить с последним словом Руслан Заббаров и Александр Прохоров просили суд не назначать им наказание в виде реального срока. «Я сожалею, что мои, как оказалось неправомерные действия, привели к тому, что меня нет рядом с моими детьми уже 939 дней», — говорил первый. «Я осознал свою вину и исправился. Опасности для общества не представляю», — заявлял второй, отмечая, что лично ни у кого ничего не вымогал, но подготовил справку по документам «сомнительного происхождения».

Сама Инесса Куляжева в последнем слове обвинила бывшего супруга в сокрытии имущества от него, напомнила о двух гражданских процессах по разделу имущества и брачному договору, а также прошлась по следователю МВД. По словам подсудимой, еще на старте расследовании в присутствии своего адвоката она передала этой сотруднице следствия брачный договор, со ссылкой на его неисполнение, и договоры с Прохоровым и Заббаровым с расписками о том, что они получили за свои услуги на двоих 500 тысяч рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению Инессы Куляжевой, ее бывший использовал связи с силовиками, не желая исполнять финансовые обязательства перед ней. Она напомнила — на своем допросе в суде Куляжев признавал, что пять раз под диктовку переписывал в МВД свое заявление о возбуждении дела. «Чтобы запугать меня или заставить покончить с собой, как это было в деле Галицкой Алии, либо заставить отказаться от претензий», — заявила она в последнем слове.

— Я не Галицкая, хотя Куляжев и Шевырев очень старались довести меня до смерти. Я не Галицкая и дойду до Верховного суда РФ, — пообещала сегодня Куляжева, выразив надежду, что в ходе следствия по делу против бенефициара компаний «Волга-Автодор» Станислава Шевырева подтвердится достоверность тех фактов из обращения, которые МВД и прокуратура называли ложными.