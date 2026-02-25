Новости недвижимости

Минимальная ставка по ипотеке Сбера составит 15,7%

13:57, 25.02.2026

Изменения вступают в силу 26 февраля и затронут программы без господдержки

Фото: Динар Фатыхов

С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта. Снижение на 0,5 п. п. предусмотрено при первоначальном взносе от 20,1 до 30%, сообщает пресс-служба банка.

Дополнительно ставка уменьшается на 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+». Скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы.

Минимальные ставки на платформе «Домклик» составят:

  • от 15,7% на покупку первичного жилья;
  • от 16,5% на приобретение вторичного жилья;
  • от 17,6% по программе «Строительство жилого дома».

Все указанные программы действуют без государственной поддержки.

Кроме того, Сбер снижает минимальный размер первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» с 25 до 20%.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в топ-5 по объему выдачи кредитов.

Ариана Ранцева

