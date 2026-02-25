Минимальная ставка по ипотеке Сбера составит 15,7%
Изменения вступают в силу 26 февраля и затронут программы без господдержки
С 26 февраля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта. Снижение на 0,5 п. п. предусмотрено при первоначальном взносе от 20,1 до 30%, сообщает пресс-служба банка.
Дополнительно ставка уменьшается на 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+». Скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы.
Минимальные ставки на платформе «Домклик» составят:
- от 15,7% на покупку первичного жилья;
- от 16,5% на приобретение вторичного жилья;
- от 17,6% по программе «Строительство жилого дома».
Все указанные программы действуют без государственной поддержки.
Кроме того, Сбер снижает минимальный размер первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» с 25 до 20%.
Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в топ-5 по объему выдачи кредитов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».