«Дать людям больше времени на семью и личную жизнь»: как эксперты предложили повысить рождаемость в России

Например, в Мордовии молодым семьям передают жилье внаем с правом выкупа

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — ноября 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в России снизился с 1,399 до 1,376 ребенка на одну женщину, но в некоторых странах динамика оказалась еще хуже. Для повышения этого показателя в нашей стране эксперты предложили погашать за счет региональных бюджетов часть долга по ипотеке, предоставлять жилье внаем с правом выкупа, а также перенять зарубежный опыт в вопросе выплат алиментов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Сейчас в 131 из 237 стран мира коэффициент рождаемости составил менее 2,1 ребенка на одну женщину»

В пресс-центре «Россия сегодня» состоялся экспертный круглый стол на тему «Демография России — 2026: вызовы и будущие стратегии». На нем эксперты обсудили показатели рождаемости в России и в мире, а также предложили ряд мер для решения проблемы демографии.

В период с января по ноябрь 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (сокращенно СКР) в России снизился с 1,399 до 1,376 ребенка на одну женщину. Причем снижение СКР зафиксировано более чем в 60 регионах. Положительная динамика наблюдается только в 26 регионах, например в Магаданской, Ленинградской и Калининградской областях, Мордовии, ЯНАО и Севастополе. Такие данные озвучил директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров во время упомянутой экспертной дискуссии.



— Однако данная тематика не только узконациональная, но и общемировая. Так, сейчас в 131 из 237 стран мира коэффициент рождаемости составил менее 2,1 ребенка на одну женщину. Примерно в 10% стран мира, среди которых находится и Россия, этот показатель составляет менее 1,4 ребенка на женщину. Есть страны, например Китай, Южная Корея, Сингапур и Украина, где СКР упал еще ниже, менее одного ребенка на женщину, — отметил Федоров.

При этом в России есть и положительные изменения. Среди них: рост количества женщин фертильного возраста (2011—17 годов рождения), нормализация и доступность репродуктивных технологий, например криобанки и ЭКО, а также ожидаемый рост числа многодетных семей в ближайшие 5 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В Америке сейчас отмечается настоящий бум криоконсервации. Заморозка яйцеклеток перестала быть экзотикой, а стала распространенным шагом. У нас тоже есть движение в данном направлении. Официальной статистики пока нет, но частные клиники, практикующие подобные процедуры, говорят о кратном росте запросов. Например, в петербургской СМ-клинике в 2024 году спрос на криоконсервацию вырос в 2,5 раза, — отметил Федоров, подчеркнув, что ряд американских компаний даже берут на себя расходы на заморозку яйцеклеток для последующего рождения.

«Не столько денег людям не хватает, сколько времени»

Среди основных причин, из-за которых россияне отказываются рожать детей, называются нехватка денег, жилья и стабильности. Однако, как показал опрос ВЦИОМ, 58% респондентов откладывали «идеи о пополнении» из-за высокой загрузки на работе.

— Анализ показывает, что не столько денег людям не хватает, сколько времени. В этом плане у нас есть зарубежный опыт. Например, в Токио уже год как идет эксперимент по переводу госслужащих на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы. Цель — дать людям больше времени на семью и на личную жизнь… Предполагается, что эта мера должна помочь в увеличении числа рождений, — сказал Федоров.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, к факторам, влияющим на рождаемость, эксперты отнесли кризис репродуктивных установок. Например, если раньше считалось, что девушка, не вышедшая замуж в 25 лет, «засиделась», то сегодня брак в этом возрасте рассматривают как ранний. Сюда же включили разрушение ценности брака, что подтверждается статистикой разводов, позднее взросление молодежи, а также проблемы отношений между мужчинами и женщинами. Как подчеркнул Федоров, женщины в современном мире все «чаще расправляют плечи», становятся сильными и независимыми, а мужчины «теряются».

«Родители могут выкупить квартиру по сниженной стоимости»

Для повышения рождаемости нужно помочь семьям решить жилищный вопрос, считает глава Республики Мордовия Артем Здунов. В качестве примера он рассказал, как помогают в этом вопросе жителям республики.



— При появлении первого или второго ребенка семье списывают 10% от остаточной суммы ипотечного долга за счет регионального бюджета. При появлении третьего ребенка сумма остатка долга списывается на 30%, а при появлении четвертого сумма остатка долга погашается полностью, — рассказал он.

Еще для работников бюджетной сферы в регионе строят или выкупают у застройщиков новые дома и предоставляют жилье с отделкой молодым семьям по договорам найма с правом выкупа. Причем на средства, которые в Мордовии направляют семьям при рождении детей, родители покупают технику, мебель и заезжают в свой «угол».

— И в дальнейшем, когда у людей появляется второй и третий ребенок, родители могут выкупить квартиру по сниженной стоимости. При появлении третьего ребенка мы за 0,1% (от первоначальной стоимости квартиры, — прим. ред.) эту квартиру передаем, — обратил внимание Здунов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, эксперты обратили внимание на развитие демографического стандарта в вузах России. Интересные кейсы уже реализуются в Тамбовском госуниверситете им. Державина, рассказал исполнительный директор АНО «Институт демографической политики имени Менделеева» Иван Ефимов.

— Вуз бесплатно предоставляет для свадьбы свою столовую, в медиацентре института делают для молодых семей фото. Иными словами, максимальная экономия бюджета для молодежи, — рассказал он.

В Восточном округе поддерживают демографию и бизнес. Например, ремонтируют детскую обувь (35-й размер и меньше) со скидкой в 50%, дают бесплатное какао в кофейне для детей и так далее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Федоров предложил перенять России опыт других стран в вопросе выплат алиментов.

— Например, в Германии, Норвегии, Франции работают государственные алиментные фонды. Это значит, что государство берет на себя ответственность за финансовую поддержку тех женщин с детьми, чьи бывшие супруги не платят алименты, а затем уже самостоятельно взыскивает с мужчин этот долг. И эта мера рассматривается как эффективная для деторождения, — резюмировал он.