Перестройка за 13 лет: в Казани согласовали строительство жилмассива на Ягодной слободе

Последние объекты там завершат строить только к 2039 году

Фото: Максим Платонов

Власти Казани утвердили проект застройки территории в районе Ягодной слободы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Общая площадь участка составляет 33 гектара. В ноябре 2025 года «Реальное время» писало, что по этому проекту проходили общественные слушания. Судя по документации, изначальный проект застройки остался неизменным.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Основные параметры застройки предусматривают возведение жилых домов общей площадью 217,8 тысячи квадратных метров. Территория рассчитана на проживание 8 157 человек.

Из социальной инфраструктуры запланировано строительство школы на 1 501 место с бассейном, трех детских садов на 220, 260 и 340 мест и многофункционального комплекса.

Что касается транспортной составляющей, то проектом предполагается строительство новых дорог и реконструкция существующих улиц. Планируется создание парковочного пространства на 4 630 машино-мест, включая муниципальные парковки у социальных объектов.

Инженерное обеспечение территории включает системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжение мощностью 9,675 МВт, теплоснабжение (32,67 Гкал/час), дождевую канализацию.

скриншот документации исполкома Казани

Также планируется создать сквер площадью 5,2681 гектара, обустроить бульвар с местами отдыха, мини-скверы и озеленить придомовые территории.

Реализация проекта запланирована в несколько этапов с 2026 по 2039 год. Территория будет осваиваться параллельно на двух площадках жилищного строительства и одной площадке рекреационной зоны.

«Кадастровая стоимость сегодня в большинстве случаев приближена к рыночной»

По мнению вице-президента гильдии риелторов Татарстана Руслана Садреева, проект застройки Ягодной слободы имеет хорошие перспективы развития. Эксперт отмечает выгодное расположение территории на стыке Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов Казани. Поэтому востребованность проекта будет высокой.

Садреев подчеркивает, что, несмотря на достаточную обеспеченность района новостройками, рассматриваемый участок имеет потенциал для развития. Долгое время территория оставалась застроенной частным сектором, но сейчас получила шанс на обновление.

— Выкуп, скорее всего, будет производиться по кадастровой стоимости земельных участков, а кадастровая стоимость сегодня в большинстве случаев приближена к рыночной. С прошлого года кадастровая стоимость существенно выросла, — отмечает Садреев в разговоре с «Реальным временем».

Что касается перспектив развития других районов города, эксперт отмечает, что большинство территорий Казани уже обеспечены новым жильем. Однако точечная застройка в определенных локациях продолжает оставаться актуальной для развития городской среды.

Дмитрий Зайцев