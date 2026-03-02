В Черемшанской районе семье по федеральной программе выплатили в 4 раза меньше
Семья из четырех человек, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, должна была получить 1,15 млн рублей
В Черемшанском районе прокуратура выявила нарушение при предоставлении социальной поддержки семье. Семья из четырех человек, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, должна была получить 1,15 млн рублей по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
Однако вместо положенной суммы семья получила только 250 тысяч рублей.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании недополученной суммы, которая составила почти 1 млн рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требования надзорного органа. Несмотря на то, что ответчик подал апелляцию, суд оставил решение без изменений.
Напомним, что 1 июня в Татарстане начнет действовать ежегодная семейная выплата. Право на нее имеют оба работающих родителя, которые воспитывают двух и более детей.
