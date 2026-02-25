Татарстан вошел в список регионов с самой большой просрочкой при сдаче жилья

В 2025 году 55,9% новостроек в республике сдали дольщикам с просрочкой

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 55,9% квадратных метров в новостройках были переданы дольщикам с просрочкой. По этому показателю регион занял третье место среди субъектов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на единый ресурс застройщиков.

Более высокие значения зафиксированы в Приморском крае — 70,5% и Самарской области — 60,2%. Далее следуют Воронежская область (47,8%) и Свердловская область (39,9%).

Минимальная доля жилья, введенного с задержкой, отмечена в Санкт-Петербурге — 14%. В среднем по России в 2025 году 35% квадратных метров на первичном рынке были сданы дольщикам с нарушением сроков.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани растет спрос на первичное жилье.

Ариана Ранцева