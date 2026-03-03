В Казани строительные отходы нанесли ущерб экологии почти на 400 млн рублей
Вместо грунта для расширения территории застройки использовался строительный мусор
Прокуратура Советского района Казани выявила нарушение закона об обращении экологически опасных веществ и отходов, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки на территории СНТ «Любитель» выяснилось, что там проводились работы по выравниванию участка для расширения застройки в сторону оврага. При этом в качестве насыпного грунта использовался строительный мусор.
Площадь незаконного складирования отходов достигла около 2100,0 кв. м, а причиненный ущерб превысил 390 млн рублей. При этом не указывается, кто именно ответственен за ущерб.
Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».