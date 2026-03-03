Новости недвижимости

В Казани строительные отходы нанесли ущерб экологии почти на 400 млн рублей

12:07, 03.03.2026

Вместо грунта для расширения территории застройки использовался строительный мусор

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Советского района Казани выявила нарушение закона об обращении экологически опасных веществ и отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки на территории СНТ «Любитель» выяснилось, что там проводились работы по выравниванию участка для расширения застройки в сторону оврага. При этом в качестве насыпного грунта использовался строительный мусор.

Площадь незаконного складирования отходов достигла около 2100,0 кв. м, а причиненный ущерб превысил 390 млн рублей. При этом не указывается, кто именно ответственен за ущерб.

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Наталья Жирнова

