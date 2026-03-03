На капремонт здания ДОСААФ и спортшколы в Пестрецах потратят 283 млн рублей

Еще 28 млн направят на ремонт ДК в селе Куштово

«Главное инвестиционно-строительное управление РТ» опубликовало тендер на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установку и монтаж оборудования на трех объектах в республике.

В этот список вошли два здания в селе Пестрецы: ДОСААФ по РТ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту по Татарстану) по адресу улица Советская, д.25, а также спортшкола, находящаяся рядом. На это планируется выделить 283,7 млн рублей с благоустройством территории и приобретением мебели, оборудования, инвентаря. Третий объект находится селе Куштово. Здесь планируется капитальный ремонт местного Дома культуры со всеми сопутствующими благоустройствами за 28,3 млн рублей.

Общая сумма закупки — 312 млн рублей, а крайние сроки сдачи зданий — 1 декабря 2026 года.

Наталья Жирнова