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Управление градостроительных разрешений исполкома Казани

Общая информация

Управление градостроительных разрешений Исполнительного комитета г. Казани работает в сфере реализации вопросов местного значения, касающихся градостроительной деятельности на территории города Казани и выдачи градостроительных разрешений.

Руководитель - Галеев Наиль Ринатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, д.4
  • Телефон: (843) 236-10-01
  • Email: ugr@kzn.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page56.htm

Дата последнего обновления: 01.09.2017

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