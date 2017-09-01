Управление градостроительных разрешений исполкома Казани
Общая информация
Управление градостроительных разрешений Исполнительного комитета г. Казани работает в сфере реализации вопросов местного значения, касающихся градостроительной деятельности на территории города Казани и выдачи градостроительных разрешений.
Руководитель - Галеев Наиль Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, д.4
- Телефон: (843) 236-10-01
- Email: ugr@kzn.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page56.htm
Дата последнего обновления: 01.09.2017