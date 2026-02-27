«Татнефть» построит жилмассив в Нижнекамске площадью 54 гектара

Проектированием жилого квартала займется уже знакомый нефтяному гиганту подрядчик из Казани

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Компания «Татнефть» приступит к строительству нового жилого массива в Нижнекамске, который получит название «Микрорайон имени 75-летия ПАО «Татнефть». Задание на разработку проекта планировки соответствующей территории утверждено Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.



Жилой массив разместится на земельном участке площадью около 54 га, расположенном в границах проспекта Строителей и улицы Фикрята Табеева. Согласно проекту, территория будет сочетать различные виды жилой застройки: около 50—55% займет многоэтажная застройка, 10—15% — среднеэтажные дома, а оставшаяся доля (примерно 35—40%) предназначена для индивидуальных жилых построек и блокированной застройки.

скриншот презентации

Работы по созданию новой жилой зоны начнутся в ближайшее время и завершатся не позднее третьего квартала 2026 года. Проектированием займется казанская компания «Промстройпроект». Последняя знакома по проектированию здания медресе имени Р. Фахреддина в Альметьевске. Тогда «Татнефть» передала его для духовного образования.



Компания занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора, а также предоставляет технические консультации. Дополнительные направления деятельности включают разработку строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, электромонтажные работы и другие специализированные строительные услуги.

В ее портфолио представлены промышленные объекты, включая завод по производству газобетона, электротехнический завод и предприятие по изготовлению керамических материалов, а также складской комплекс «Политэр» с административно-бытовым корпусом.

Значительную часть реализованных проектов составляют объекты общественного назначения, среди которых выделяется общественный центр «Алмет» в Альметьевске.

Кроме того, компания участвовала в строительстве жилых объектов, включая многоквартирные дома разной этажности, жилые комплексы «Замелекесье», микрорайон «Яшьлек», а также объекты комплексной застройки в разных районах города с организацией встроенных офисных помещений.

Реализует проект сама «Татнефть», финансируя весь цикл работ из собственных средств. Подготовленные материалы пройдут процедуру согласования с государственными структурами и организациями, осуществляющими технологическое присоединение к инженерным сетям.

Дмитрий Зайцев