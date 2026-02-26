Юрист Хаминский объяснил, когда собственник жилья прописывает арендатора в квартире

Временную регистрацию предоставляют, если жильцу это требуется для трудоустройства

Фото: Динар Фатыхов

В России на практике собственник жилья регистрирует арендатора в съемной квартире, если квартиранту требуется прописка для трудоустройства. Об этом «Реальному времени» сообщил юрист Александр Хаминский.

Напомним, что в последние годы в нашей стране действует закон, обязывающий владельца жилья сделать временную регистрацию для арендаторов. Речь идет о ситуациях, когда человек покидает место жительства (постоянной прописки) и проживает в другом месте более чем 90 дней. Причем за невыполнение данного требования собственника квартиры могут оштрафовать на 2—5 тыс. рублей.

— По факту никто не регистрирует арендаторов в съемной квартире. Исключение составляют случаи, когда жильцам это требуется, допустим, для трудоустройства, но это 1—2% случаев, не более, — сказал изданию Хаминский.

Он также подчеркнул, что штрафы, которые предусмотрены по данной статье, тоже выписать невозможно, так как проверить факт отсутствия временной регистрации очень трудно.

— На мой взгляд, это мертвая норма, мертвая обязанность и мертвая статья, — резюмировал юрист.

Никита Егоров