На смену Гомзину: ОКБ им. Симонова возглавил разработчик боевого «Ориона»

«Технодинамика» прислала в Казань заместителя главного конструктора УЗГА по беспилотной авиации Алексея Полякова

Казанское НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова», пережившее уголовные дела, банкротство и суды из-за миллиардного НИОКР на беспилотник «Альтиус», получило нового руководителя. Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА») передал полномочия по оперативному управлению ОКБ самостоятельному гендиректору, назначив на этот пост Алексея Полякова, заместителя главного конструктора УЗГА. Ему, скорее всего, предстоит доводить до ума беспилотник «Альтиус», который рухнул во время полета прошлым летом. Какую нишу может занять перспективный БПЛА и что для этого понадобится — в материале «Реального времени».

Из «Кронштадта» — в Казань

Холдинг «Технодинамика», получивший этим летом контроль над обанкротившимся НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», изменил структуру управления. С начала этого года фирма-разработчик вышла из подчинения головной управляющей компании — Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, также входит в «Технодинамику», — прим. ред.). Ее выделили в самостоятельную единицу, а на пост генерального директора ОКБ назначили Алексея Полякова, специализирующегося на разработке боевых БПЛА.

Информация об этом отражена в системе «СПАРК-Интерфакс». Согласно ей, передача полномочий от головной управляющей компании УЗГА в пользу Полякова, генерального директора ОКБ, произошла 16 января этого года.

В пресс-службе «Технодинамики» воздержались от комментариев, объяснив действующим в холдинге «режимом тишины». Объяснять причины организационного перестроения в управлении казанским ОКБ также не стали.

Можно предположить, что секретность вокруг казанского КБ связана с возложением на него задач по реанимации проектов военных БПЛА. Источники утверждают, что новому руководителю предложили оценить возможность возобновления проекта «Альтиус». Сам он недавно побывал в Казани и настроен осуществлять руководство на месте. Связаться с ним не удалось — его телефон не отвечал.

Перебросили с «Форпоста-Р»

Алексей Поляков — выходец из петербургской Группы «Кронштадт», которая одна из первых разработала линейку БПЛА разной размерности со взлетной массой от 1 тонны до 7 тонн. При его участии был разработан и запущен в серийное производство беспилотник «Орион», один из главных разведчиков российской армии в небе. БПЛА разрабатывался с 2011 года и был взят на вооружение Минобороны РФ в 2019 году.

Три года назад Поляков занял пост генерального конструктора Группы «Кронштадт». Под его руководством появились усовершенствованные версии «Ориона» в виде разведывательно-ударных беспилотников, оснащенных радиолокационными и спутниковыми системами. «Наш генеральный конструктор Алексей Поляков — человек для компании не новый, он многие годы работал у нас главным конструктором программы «Орион», поэтому и назначение его на новую должность было логичным и не повлекло за собой серьезных изменений, — рассказывал гендиректор Группы «Кронштадт» Олег Шилов в интервью РИА «Новости».

По его словам, предприятие смогло запустить серийное производство «Орионов» на нескольких производственных площадках в Подмосковье, а сам БПЛА стал основным оружием армии.

До назначения в Казань Поляков уже занимал пост заместителя главного конструктора по развитию БПЛА на Уральском заводе гражданской авиации. В активе УЗГА — комплекс «Форпост-Р» самолетного типа, который изначально формировался на основе разработки израильского концерна Israel Aerospace Industries, а сам завод собирал их по лицензии в Екатеринбурге. Позже модель усовершенствовали. В ведении Полякова находились работы по обновлению конструкции.

— На него устанавливаются различные полезные нагрузки, позволяющие вести разведку как в оптическом, так и в радиолокационном диапазонах, а также применять различные авиационные средства поражения, — рассказывала год назад представитель УЗГА Екатерина Згировская в рамках Международной выставки Dubai Airshow 2025.

Одним словом, все, что разрабатывал конструктор Поляков, «взлетало» и «летало». Это важно, потому что средства воздушного нападения считаются основой современного боя, отметил военный эксперт и директор российского музея ПВО Юрий Кнутов: «И здесь решающая роль отводится беспилотным летательным аппаратам различных типов и назначений. Это очевидно».

По доносу одного оперативника

Казанское ОКБ им. М.П. Симонова могло бы занять заметное место в разработке и выпуске отечественных БПЛА военного назначения, но ему помешали конкурирующие структуры. Как рассказывало «Реальное время», ОКБ выиграло НИОКР на разработку тяжелого беспилотника «Альтиус» в 2011 году. Первые летные испытания прошли в 2016 году, а серийное производство должно было начаться в 2018-м. Сообщалось, что на разработку потратили 3 млрд рублей.

В апреле 2018 года гендиректор ОКБ им. Симонова был арестован по подозрению в хищении, а само бюро обанкрочено. Процедура банкротства длилась 4 года. В июне 2025 года холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» заключил мировое соглашение с кредиторами должника.

Все это время работы по доводке БПЛА простаивали. УЗГА поднял в небо над Казанью экспериментальный образец «Альтиуса» летом прошлого года, но он разбился из-за нарушения системы навигации.

— В 2017-м мы были лучшими в оборонном комплексе, делали уникальные проекты, — рассказывал Александр Гомзин после оглашения приговора в Верховном суде Татарстана, где его освободили из-под стражи. — Были заключены очень интересные соглашения, многомиллиардные причем. И тут появляется донос одного оперативника, который сейчас возглавляет службу безопасности того самого предприятия, которое завладело активами.

БПЛА «Альтиус», легкие самолеты и летающие мишени: чем может заняться ОКБ Симонова

Теперь УЗГА собирается вернуться к этому проекту, утверждают источники. В Казани предприятие имеет три производственные площадки, работающие в статусе филиалов. Генеральный конструктор УЗГА Николай Долженков ранее рассказывал «Реальному времени»: формально активы ОКБ перейдут в собственность «Технодинамики», но фактически здесь будет работать Уральский завод гражданской авиации, куда съедутся его филиалы.

Один из руководителей татарстанского ОПК высказал предположение, что УЗГА нацелится на новые направления в области БПЛА, но уверен, что «ничего у них не получится». Появились разговоры, что УЗГА якобы начал взаимодействовать с МВЕН по теме малой авиации. В ответ владелец МВЕН Илья Ермоленко заявил, что «слухи не комментирует».

В КНИТУ-КАИ утверждали, что УЗГА рассматривается в качестве резидента создаваемого парка «БАС РТ» стоимостью 2 млрд рублей. Но сбудутся ли эти планы — загадка. Неожиданно осенью произошли кадровые перестановки в руководстве УЗГА, которые способны изменить стратегию развития уральского предприятия.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Чехарда отставок и назначений, которая имела место в компании УЗГА и ее дочерних структурах в последние несколько лет, наверное, имеет какую-то внутреннюю логику для контролирующего фирму холдинга «Технодинамика», однако, с точки зрения внешних наблюдателей, она далеко не всегда понятна, — отметил в разговоре с «Реальным временем» ведущий эксперт по БПЛА Денис Федутинов. — Рискну предположить, что принимаемые решения направлены на улучшение контроля за активами.

Чем конкретно будет заниматься ОКБ для рынка, неясно.

— Что касается наполнения задачами ОКБ им. Симонова, то здесь также можно только выдвигать гипотезы, — говорит Денис Федутинов. — Учитывая то, что главенствующую роль в работах по тематике беспилотных систем в УЗГА имеет московское подразделение, вероятно, Казань может получить работы по отдельным подсистемам для беспилотников, например по целевой нагрузке.

«Альтиус» мог бы заменить А-50 на охране морских рубежей

Стоит ли возобновлять проект «Альтиус»? Не поздно ли возвращаться? «Если говорить объективно, этот самолет-беспилотник может иметь преимущество лишь в том случае, если получит перспективную радиоэлектронную начинку. К примеру, если его оснастят активными фазированными антенными решетками, РЛС с SAR, а также оптико-электронными системами разведки. И самое главное, если сможет поднять управляемые бомбы и ракеты», — рассуждает военный эксперт и директор российского музея ПВО Юрий Кнутов.

Но даже в этом случае это не гарантирует успеха проекту. Почему? Близким к нему аналогом можно считать турецкий беспилотник Bayraktar TB2. «По своим тактико-техническим характеристикам он изжил себя. Уменьшенную копию сделала Украина: дрон «Лютый» используется как дрон-камикадзе. На мой взгляд, это расточительно, это вчерашний день», — говорит Юрий Кнутов.

По его словам, сейчас передовые государства идут по пути создания сверхзвукового БПЛА с функцией обнаружения противника и его уничтожения.

— «Альтиус» с радиоэлектронной начинкой мог быть востребован для патрулирования с воздуха границ у Черноморского побережья: это выгоднее, чем использовать военный самолет A-50,— отметил он. — Представьте: есть линия боевого соприкосновения. От нее в тыл, скажем, на 200—250 километров такие самолеты могли бы патрулировать и контролировать беспилотники и крылатые ракеты, которые Украина запускает на нашу территорию.

Однако для этого им потребуется ультрасовременная активная фазированная антенная решетка и передовая оптико-электронная станция. «Как я уже говорил, они могли бы быть оснащены управляемыми ракетами. Или, даже если ракет нет, они могли бы просто передавать информацию, позволяя нашим истребителям подниматься и перехватывать вражеские дроны. Именно в таком сценарии я вижу будущее этих самолетов. Все остальное, как показал «Байрактар», уже устарело», — пояснил эксперт.

Кроме того, не стоит забывать, что ранее компания занималась также мишенными комплексами и разведывательными БПЛА на их основе, обратил внимание Денис Федутинов:

— В связи с этим не исключил бы возможности возобновления в том или ином виде работ по этой или близкой к ней тематике. Замечу также, что наработки по воздушным мишеням также могут быть использованы при создании барражирующих боеприпасов — вида военной техники, весьма востребованной в настоящее время в рамках СВО.