Вице‑премьер Хуснуллин утвердил комплекс мер по развитию ИЖС в России

Вице‑премьер России Марат Хуснуллин утвердил комплекс мер по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассчитанный до 2030 года. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

По данным кабмина, интерес россиян к строительству частных домов в последние годы заметно растет. В 2025 году было построено 63,5 млн кв. м жилья — это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Успех во многом обусловлен действием льготной ипотеки на ИЖС, программой социальной газификации и упрощенным подключением к электросетям.



Комплекс мер, разработанный Минстроем совместно с другими профильными ведомствами, включает:

вовлечение в оборот земельных участков под ИЖС;

градостроительную подготовку территорий;

продолжение газификации участков;

поддержку регионов, подрядчиков и производителей домокомплектов (при наличии финансирования);

информирование граждан о возможности строительства частных домов с использованием эскроу‑счетов — это позволит защитить средства покупателей от недобросовестных подрядчиков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Цель принятых мер — повысить доступность частного жилья, обеспечить защиту средств граждан, развить необходимую инфраструктуру и усовершенствовать законодательство в сфере ИЖС.

Рената Валеева