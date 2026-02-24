Новости недвижимости

Вице‑премьер Хуснуллин утвердил комплекс мер по развитию ИЖС в России

21:49, 24.02.2026

Цель принятых мер — повысить доступность частного жилья

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Вице‑премьер России Марат Хуснуллин утвердил комплекс мер по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассчитанный до 2030 года. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

По данным кабмина, интерес россиян к строительству частных домов в последние годы заметно растет. В 2025 году было построено 63,5 млн кв. м жилья — это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Успех во многом обусловлен действием льготной ипотеки на ИЖС, программой социальной газификации и упрощенным подключением к электросетям.

Комплекс мер, разработанный Минстроем совместно с другими профильными ведомствами, включает:

  • вовлечение в оборот земельных участков под ИЖС;
  • градостроительную подготовку территорий;
  • продолжение газификации участков;
  • поддержку регионов, подрядчиков и производителей домокомплектов (при наличии финансирования);
  • информирование граждан о возможности строительства частных домов с использованием эскроу‑счетов — это позволит защитить средства покупателей от недобросовестных подрядчиков.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Цель принятых мер — повысить доступность частного жилья, обеспечить защиту средств граждан, развить необходимую инфраструктуру и усовершенствовать законодательство в сфере ИЖС.

Предприниматель из Казани купил под Альметьевском 33 га земли за 6 млн руб., размежевал участки под ИЖС и внезапно выяснил, что часть из них вернули в категорию сельскохозяйственных и строить дома на них нельзя. В перипетиях земельного спора разбиралось «Реальное время».

Рената Валеева

Недвижимость

