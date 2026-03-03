Проект строительства спорткомплекса в ЖК «Лето» прошел экспертизу

Речь идет о третьей очереди стройки

Проект строительства спорткомплекса в ЖК «Лето» в Советском районе Казани прошел экспертизу. Такие данные появились на сайте ЕГРЗ с отметкой «положительное заключение». Речь идет о третьей очереди стройки.

Согласно данным, строительство должно быть расположено по аресу: улица Анаса Тазетдинова, д. 8, где на данный момент располагается уже спортивный комплекс «Лайм». Напомним, что ЖК «Лето» в Казани начали строить в III квартале 2022 года, сейчас там уже имеются жилые дома и физико-математический лицей №123, который открылся в ноябре 2025 года.

Ранее капремонт спорткомплекса «Ватан» в Казани получил положительное заключение экспертизы. Там приобретут необходимое оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроят прилегающую территорию.

Наталья Жирнова