Регуляторная повестка ЦБ: от технологической эффективности к социальной устойчивости

На ежегодной встрече с банковским сообществом глава ЦБ Эльвира Набиулина заговорила о человекоцентричности, заботе и переходе от продаж продуктов к решению проблем людей

Финансовый сектор России вступает в новую эру: регулятор меняет приоритеты. Еще вчера главным был технологический рывок — скорость, цифровизация, инновации. Сегодня в центре внимания — человек, его проблемы и доверие к системе. На ежегодной встрече с банковским сообществом 5 марта Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков и Николай Журавлев обозначили контуры политики, где социальная устойчивость становится таким же жестким требованием, как достаточность капитала. Речь идет не просто о новых нормах — о перестройке всей философии финансового рынка. За встречей с банковским сообществом специально для интернет-газеты «Реальное время» наблюдал и делал выводы digital-экономист Равиль Ахтямов.



Почему вдруг акценты сместились? Инфляция, социальное неравенство и новый мандат ЦБ

Еще полгода назад главной головной болью регулятора была «структурная трансформация» и «технологический суверенитет». Сегодня, в марте 2026-го, Эльвира Набиуллина говорит о человекоцентричности и социальной устойчивости. Не модные тренды, а жесткая социально-экономическая реальность, с которой столкнулись миллионы россиян заставила Центробанк резко сменить риторику.

Первый фактор — инфляция, которая непропорционально затрагивает низкодоходные группы населения. При общей тенденции к замедлению инфляции цены на товары первой необходимости демонстрировали более высокую динамику, что создавало дополнительную нагрузку на бюджеты социально уязвимых категорий граждан. В ходе обсуждения денежно-кредитной политики в Совете Федерации Эльвира Набиуллина признала: сохранение доверия к финансовой системе требует учета социальных последствий инфляции. Регулятор зафиксировал запрос на более чуткое отношение к тому, как макроэкономическая политика преломляется в реальных доходах населения.

Второй фактор — расширение мандата ЦБ на социально-экономическое развитие. В январе 2026 года президент утвердил перечень поручений, который дополнил цели правительства задачами, связанными с влиянием его политики на реальный сектор и уровень жизни. Это изменение формализовало давно назревший запрос: действия Центробанка перестали восприниматься как технически нейтральные, они оказывают прямое воздействие на структуру экономики и благосостояние граждан.

Третий фактор — структурный дисбаланс между сбережениями и кредитованием. Объем депозитов населения достиг 67 трлн рублей, однако этот рост обеспечивался преимущественно доходами относительно узкой группы граждан. В Госдуме обращали внимание, что банковский сектор в этих условиях получал значительную маржу, тогда как доступ к кредитным ресурсам для значительной части экономических агентов оставался ограниченным. Сложилась ситуация, при которой процентные доходы одной группы населения росли за счет повышенных ставок по кредитам для другой, что усиливало экономическое неравенство и сдерживало потребительский спрос. Регулятору предстояло найти баланс между стимулированием сбережений и поддержанием доступности заемного финансирования.

Итогом этого давления и стало мартовское заявление в Аносино. Технологическая гонка уступает место не потому, что инновации стали не нужны, а потому, что без социальной устойчивости реализовать эти меры будет затруднительно.

5 марта на ежегодной встрече с банковским сообществом глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев обозначили контуры надзорной политики на среднесрочную перспективу. Регулятор смещает акценты: теперь в фокусе — качество взаимодействия с конечным потребителем, равная конкуренция для всех экосистем и запас прочности, накопленный банками.

«Реальное время» на протяжении последних месяцев детально анализировало предпосылки этих изменений. Мы разбирали парадоксы наличного обращения, уроки цифрового юаня для России и риски регуляторного арбитража экосистем. Сегодняшние заявления первых лиц стали логичным продолжением этой системной трансформации.

Человекоцентричность как операционный стандарт

Что изменилось. Эльвира Набиуллина предложила кардинально пересмотреть термин «клиентоориентированность». В ее трактовке это не маркетинговые уловки (продажи, кросс-сейл, удержание), а риск-менеджмент на ранних стадиях и особая забота о социально уязвимых категориях.

Не дожидайтесь просрочек, работайте проактивно

— Реальная человекоцентричность должна проявляться не в продажах продуктов, а в решении проблем людей, — подчеркнула глава ЦБ. — Вы на ранних стадиях видите, что они не будут справляться с обслуживанием кредитов. Не дожидайтесь просрочек, работайте проактивно. Тогда у людей будет меньше стимулов обращаться к так называемым «раздолжнителям».

Проблема ИЖС: 4 млрд рублей коллективной ответственности. Тысячи граждан остались и без домов, и с ипотекой из‑за недобросовестных подрядчиков, причем многие ориентировались на списки застройщиков, размещенные на сайтах банков. Набиуллина фактически предложила рассматривать эту задолженность как зону коллективной ответственности сектора: «Цена поддержки для всего банковского сектора — чуть больше 4 миллиардов рублей. Думаю, эту проблему можно решить. Прошу ассоциацию подключиться».

Поддержка законодателей. Анатолий Аксаков подтвердил: доверие граждан к информации банков огромно, поэтому банки несут долю ответственности. Николай Журавлев напомнил о недавно принятых механизмах защиты — самозапрет на кредит, «период охлаждения», социальный вклад, — и призвал банки поделиться первыми результатами работы закона о рекламе «раздолжнителей», вступившего в силу с 1 января 2026 года.

Конкуренция экосистем: унификация правил

Принцип равноудаленности. Набиуллина настаивает: антимонопольные требования должны распространяться на всех крупных игроков вне зависимости от их происхождения. Платформенная экономика стерла отраслевые границы, и надзор должен реагировать на экономическую сущность, а не юридическую форму.

Важно, чтобы не было преференций для одних в ущерб другим

— Мы предлагаем обсудить подход, при котором принцип равноудаленности и равнодоступности инфраструктуры будет применяться ко всем крупнейшим компаниям с экосистемной моделью бизнеса, — заявила глава ЦБ. — Неважно, с чего начинали: с электронной торговли или с банковских сервисов. Важно, чтобы не было преференций для одних в ущерб другим, и условия партнерства были заранее известны, прозрачны для всех.

Эта постановка вопроса напрямую перекликается с темой, которую мы подробно разбирали в декабре: старые правила не работают для новых гибридных игроков, и регулирование должно строиться по принципу activity-based regulation — «смотри на функцию, а не на вывеску» (смотрите — «Как ЦБ может регулировать маркетплейсы с банковскими услугами»). Тогда же мы предлагали дорожную карту от теории к практике — сегодня мы видим, что дискуссия вышла на межведомственный уровень.

Что дальше. Минэкономразвития совместно с ФАС и ЦБ уже анализирует программы лояльности маркетплейсов, торговых сетей и банков. Ожидаемый результат — меморандум о лучших практиках, который закрепит принцип открытой модели. Однако наш ноябрьский анализ трансформации e-commerce показывал: проблема глубже — скидки за «свою» карту искажают конкуренцию (смотрите — «Трансформация цифровой экономики: как НДС и новые правила игры повлияют на рынок e-commerce»). Аксаков подтвердил актуальность проблемы, а Журавлев занял более жесткую позицию: если добровольные меморандумы не сработают, потребуется законодательное регулирование.

Капитализация как запас прочности

Цифры устойчивости. Аксаков привёл данные: капитал банков за год увеличился на 15,4%, прибыль в прошлом году составила 3,5 трлн рублей, из которых 2,7 трлн направлено на повышение капитализации. Проблемные кредиты 4–5 категории выросли лишь на 2% и полностью зарезервированы.

Достаточность капитала достигла 13,2% (плюс 0,7% за год), запас до нормативов — порядка 9 трлн рублей. При этом регулятор демонстрирует гибкость: там, где риски снижаются, ЦБ готов ослаблять нагрузку. Пример — новый подход к вычету из капитала затрат на критическую IT‑инфраструктуру: теперь нематериальные активы, созданные в рамках импортозамещения, можно вычитывать в течение четырёх лет, а не единовременно. Для отдельных банков эффект составит до 0,5 процентного пункта достаточности капитала.

Журавлев поддержал логику регулятора, подчеркнув, что послабления не должны восприниматься как индульгенция: накопленный капитал — подушка для будущего кредитования экономики.

Цифровой рубль: от инфраструктуры к коммерческим смарт‑контрактам

Прогресс за год. Набиуллина отметила внедрение оплаты по универсальному QR‑коду и успешное тестирование в бюджетном процессе. Однако ключевым драйвером востребованности должна стать платформа коммерческих смарт‑контрактов.

— Мы эту идею очень приветствуем, — подчеркнула она. — Только так можно создать широкую линейку смарт‑контрактов, постоянно её совершенствовать. В этом году представим для обсуждения концепцию платформы.

Уроки Китая. Это движение от «инструмента адаптации» к полноценной экосистеме — ровно то, о чем мы говорили в ноябре, анализируя стратегию цифрового юаня (смотрите — «Урок от восточного партнера: что России стоит перенять из стратегии цифрового юаня»). Китайский опыт показывает: успех определяет не столько сама валюта, сколько платформы, которые на ней строятся. Аксаков пригласил участников рынка на практическую сессию в Чебоксарах 30 апреля, где тема цифрового рубля будет рассмотрена в контексте бюджетного процесса и реальной экономики.

Законотворческая повестка: защита от мошенников и новые инструменты

Набиуллина обозначила приоритеты:

комплексное урегулирование задолженности;

требования к раскрытию информации о финансовых продуктах;

учёт задолженности по исполнительным производствам при оценке долговой нагрузки;

пакет «Антифрод 2.0» с распространением ответственности за нарушение антифрод‑процедур на операторов связи.

Ограничение количества карт. ЦБ предлагает лимит в 20 карт суммарно во всех банках (не более 10 в одном) для борьбы с дропперством. Для реализации будет создана единая система учёта платежных карт. Журавлев добавил к повестке модернизацию законодательства о банкротстве и распространение системы страхования на электронные кошельки всех участников рынка.

Главное из сессии «вопросы–ответы»

После официальной части развернулась оживлённая дискуссия. Мы сгруппировали вопросы по темам, чтобы читателю было легче ориентироваться.

Наличное обращение: от логистики к стратегии

В чём суть. Малые банки в удалённых территориях несут повышенную нагрузку по инкассации. Предложение — передать эти функции «Росинкассу».

Почему это важно. Как мы писали в декабре, Россия переживает уникальный феномен: наличные не просто сохраняются, их объём бьёт рекорды (смотрите — «Наличные в цифровую эпоху: почему россияне выбирают банкноты и монеты»). На 1 января 2026 года объём наличных (М0) достиг около 19,7 трлн рублей.

Ответ ЦБ. Набиуллина подтвердила: регулятор видит эту тенденцию и переходит от универсальных решений к «умному разделению труда». Обсуждается возможность наделения «Росинкасса» функциями оператора критической инфраструктуры для труднодоступных территорий. Это полностью соответствует кластерному подходу, который мы предлагали для Приволжского федерального округа (смотрите — «Умное разделение труда»: как обеспечить будущее наличных денег в ПФО»). Зампред ЦБ Сергей Белов добавил: разрабатывается стратегия развития «Росинкасса» до 2030 года с прорывными решениями, обсуждение на площадке Ассоциации банков России уже идёт.

Доходы и кредитование: переход на официальные источники

Вопрос: «Банки опасаются, что требование выдавать кредиты только на основе официальной информации о доходах (законопроект внесён) сократит доступность ссуд для граждан с неофициальными доходами (около 25% населения)».

Ответ Набиуллиной: «Стратегически переход выгоден банкам — точная информация снижает риски. Круг официальных источников должен быть широк: не только цифровой профиль, но и справки работодателя, выписки по зарплатным счетам. Получение данных должно быть бесплатным и быстрым (в течение минуты — задача до конца года). Крайний срок перехода — середина 2027 года. При этом ЦБ усилит борьбу с нелегальными кредиторами, чтобы граждане не уходили в теневой сектор».

Поддержка малого и среднего бизнеса

Вопрос: «Есть ли у ЦБ программы, которые позволили бы банкам гибче кредитовать МСП с учётом специфики бизнеса?».

Ответ: Регулятор не видит барьеров для гибких программ. Банки могут активнее использовать реструктуризацию (без создания дополнительных резервов) и проактивно предлагать её клиентам. Также работает закон о кредитных каникулах. Новых льготных программ за счёт ЦБ не планируется — это приведёт к росту ставок для всех остальных. Лучше сосредоточиться на снижении инфляции, чтобы ставки стали умеренными для всех.

Цифровые финансовые активы и криптовалюты

Вопрос: «Рынок ЦФА уже превышает 2 трлн рублей. Какие дальнейшие шаги?»

Ответ Набиуллиной: «Готовятся поправки, которые уравняют налогообложение долговых ЦФА с облигациями, разрешат выпуск ЦФА в открытых блокчейнах, допустят брокеров к сделкам с ними. Важно убрать регуляторный арбитраж между традиционными инструментами и цифровыми. Одновременно прорабатывается регулирование криптовалют — они должны обращаться в информационных системах цифровых депозитариев».

Импортозамещение ПО

Вопрос: «Минцифры установило срок перехода на отечественное ПО до 1 января 2028 года. Какова позиция ЦБ?»

Ответ: Финансовый сектор активно импортозамещается. Для объектов критической инфраструктуры срок перехода на российские ПАКи — 1 января 2030 года. Что касается ПО, для банков с госучастием задача уже выполнена, для остальных готовится постановление правительства со сроком 1 января 2028 года. ЦБ считает этот срок реалистичным, хотя и напряжённым. Будет возможность продления для отдельных организаций, но процедура сложная.

Платформа «Антидроп»

Вопрос: «Когда заработает платформа для борьбы с дропперами?»

Ответ: Запуск ожидается во второй половине 2027 года. Платформа будет анализировать большие данные из платёжной информации, СБП, внутрибанковских операций. Сейчас готовятся функциональные требования, ведётся работа с банками.

Мягкое регулирование и саморегулирование

Вопрос: "Сохраняет ли ЦБ приверженность мягкому регулированию (стандарты, меморандумы)?»

Ответ Набиуллиной: «Мягкое регулирование полезно, но работает, если решает общерыночную проблему и к нему присоединяется не менее 80% участников. Пример — стандарт по автокредитованию (уже 20 банков). Если меморандум не охватывает значительную часть рынка, приходится переходить к обязательным стандартам или законодательным нормам. При этом у банков нет СРО, поэтому за нарушение обязательных стандартов сложно вводить штрафы — только репутационные потери. Возможно, ассоциации стоит подумать о создании СРО».

Цифровой рубль для малых банков

Вопрос: «Малые и средние банки опасаются высоких затрат на внедрение цифрового рубля. Можно ли организовать коллективное внедрение?»

Ответ: Набиуллина поддержала идею выбора поставщиков и конкуренции, чтобы снизить цены. Зампред ЦБ Зульфия Кахруманова предложила на базе ассоциации сформировать пул заказов от малых банков, чтобы вендоры разработали типовые коробочные решения с минимальной стоимостью внедрения. Ассоциация готова провести цикл встреч с вендорами и банками».

СМС‑информирование и тарифы операторов

Вопрос: Банки обязаны информировать клиентов, но операторы связи установили высокие тарифы на массовые СМС‑рассылки. Возможно ли государственное регулирование этих тарифов?

Ответ: Тема будет обсуждаться на площадке Госдумы с участием ФАС, Минцифры и операторов. Набиуллина предостерегла от одностороннего регулирования: если регулировать тарифы на СМС, то зеркально встанет вопрос о регулировании эквайринговых комиссий, на что жалуется бизнес. Должна работать конкуренция, а не административный диктат. Однако проблема важная, и по итогам обсуждения могут быть предложены законодательные решения.

Эквайринг и недобросовестная конкуренция

Вопрос от банка Unistream: «Крупные банки вводят дополнительные комиссии при использовании их карт в сторонних финансовых сервисах, что ведёт к оттоку клиентов. Это ли не недобросовестная конкуренция?»

Ответ: Набиуллина попросила предоставить конкретные данные и пообещала разобраться. Эта проблема станет дополнительным аргументом для разработки меморандума о прозрачности тарифообразования, а если добровольные договорённости не сработают — последуют законодательные инициативы.

Проектное финансирование и макронадбавки

Вопрос: «Почему требования по макронадбавкам распространяются на проектное финансирование на инвестиционной фазе, когда ещё нет операционного потока для расчёта коэффициента ICR?».

Ответ: ЦБ считает, что крупные закредитованные компании должны оцениваться с учётом гарантий материнской структуры. Если проект гарантируется головной компанией, используется её ICR по МСФО. Это позволяет не накапливать системные риски.

Резюме: три вектора новой регуляторной политики

Повестка, обозначенная 5 марта, фиксирует эволюцию ЦБ от управления ликвидностью и инфляцией к более тонким материям — качеству институциональной среды и социальному контракту между финансовым сектором, бизнесом и гражданами.

Человекоцентричность как норматив. Регулятор смещает фокус с продаж на решение проблем граждан. Банки обязаны проявлять проактивность в работе с проблемными заёмщиками. Унификация правил для экосистем. Принцип равноудалённости должен работать для всех крупных игроков, независимо от их происхождения. Вопрос перешёл в межведомственную плоскость и, по мнению законодателей, потребует не добровольных меморандумов, а законодательного закрепления. Капитализация как запас прочности. Прибыль банков и её направление на капитализацию создают подушку безопасности, позволяющую реализовывать социально ответственные сценарии без угрозы устойчивости. Регулятор готов идти на послабления там, где это способствует долгосрочному развитию.

Технологии остаются инструментом, но целеполагание смещается в сторону устойчивости, справедливой конкуренции и защиты человека. Именно эти параметры будут определять развитие финансового сектора в среднесрочной перспективе. «Реальное время» продолжит следить за тем, как декларации превращаются в нормативные акты и как это меняет жизнь миллионов людей.

В поисках справедливой цены трансформации

Повестка, обозначенная первыми лицами, задаёт амбициозный вектор: финансовый сектор призывают к социальной ответственности, опираясь на накопленный запас прочности. Накопленные 9 трлн рублей капитального запаса действительно создают подушку безопасности, позволяющую смягчать социальные риски. Однако, с точки зрения экономической логики, любое ужесточение требований или введение новых стандартов работы неизбежно порождает вопрос о распределении издержек. Банки, будучи рыночными институтами, вынуждены искать компенсацию для роста операционных расходов — будь то расширение штата для работы с проблемными заёмщиками, инвестиции в импортозамещение или подключение к инфраструктуре цифрового рубля.

Где находится точка равновесия? Очевидно, что прямое перекладывание этих затрат на плечи потребителей (через рост ставок или комиссий) вступило бы в противоречие с самой идеей человекоцентричности. Регулятор это понимает, и потому диалог, начатый 5 марта, — это попытка найти баланс. Ответ, вероятно, лежит в плоскости эффективности: накопленная капитализация даёт банкам уникальный временной кредит, в течение которого они должны не просто формально исполнить новые требования, но и встроить их в свои бизнес-модели без потери маржинальности.

Ключевой вызов для сектора — не допустить, чтобы социальная устойчивость стала скрытым налогом на население или малый бизнес. Успех новой политики будет измеряться не количеством принятых меморандумов, а способностью всех участников финансового рынка — от регулятора до небольших региональных банков — найти формулы сотрудничества, при которых забота о человеке не превращается в недоступность финансовых услуг для него же. Текущий диалог в Аносино показал: стороны готовы к поиску этих формул, но конкретные механизмы ещё предстоит отшлифовать в ходе законотворческой работы и рыночной практики.

