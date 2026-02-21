В Татарстане к концу февраля выполнена почти четверть плана по вводу жилья

На совещании под руководством Рустама Минниханова в Доме правительства РТ стало известно, что по состоянию на 21 февраля текущего года в жилищном строительстве выполнено 24% годового плана, что составляет более 749 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

В сегменте коммерческого строительства показатель достиг 26% — введено в эксплуатацию 38 многоквартирных домов общей площадью 272 тысячи квадратных метров.

В рамках программы социальной ипотеки выполнено 22% годового плана: из 108 запланированных домов введено в эксплуатацию семь объектов. В текущем году планируется обеспечить жильем 641 сироту, 21 многодетную семью и 64 представителя других льготных категорий граждан.

Параллельно ведется активное строительство социальной инфраструктуры. В сфере образования запланировано возведение 10 объектов, включая семь школ и три детских сада. В здравоохранении реализуется проект строительства приемно-диагностического отделения в Казани, готовность которого составляет 16%.

В спортивной сфере ведется работа над 14 объектами. Особенно значимым является Центр развития футбола, готовность которого достигла 58%, а также три ледовые арены с готовностью 2%. В культурной сфере запланировано строительство семи объектов, среди которых три многофункциональных центра и четыре детские школы искусств.

Продолжается масштабная работа по рекультивации иловых полей Казани, готовность которых составляет 93%. Также ведется активная работа по подготовке земельных участков для многодетных семей.

Наталья Жирнова