Новости недвижимости

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Зеленодольске согласовали строительство еще одной жилой высотки

11:56, 24.02.2026

18-этажный дом появится вблизи ЖК «Акварели»

В Зеленодольске согласовали строительство еще одной жилой высотки
Фото: Артем Дергунов

В Зеленодольске согласовано строительство еще одного жилого дома. Речь идет о 18-этажной высотке, которую планируют возвести рядом с жилым комплексом «Акварели».

Информация о согласовании проекта размещена на сайте ЕГРЗ.

Ранее «Реальное время» писало, что в Набережных Челнах обновят центр временного содержания.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Недвижимость Татарстан

Новости партнеров

Читайте также