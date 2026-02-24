В Зеленодольске согласовали строительство еще одной жилой высотки
18-этажный дом появится вблизи ЖК «Акварели»
В Зеленодольске согласовано строительство еще одного жилого дома. Речь идет о 18-этажной высотке, которую планируют возвести рядом с жилым комплексом «Акварели».
Информация о согласовании проекта размещена на сайте ЕГРЗ.
