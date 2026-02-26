Путин поручил изменить условия льготной ипотеки для семей с детьми

Многодетным семьям может быть предоставлена возможность приобретать жилье на вторичном рынке

Фото: Динар Фатыхов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по изменению условий льготной ипотеки для семей с детьми. Согласно поручению, многодетным семьям может быть предоставлена возможность приобретать жилье на вторичном рынке — в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, — в городах с низким объемом строительства жилья. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам пресс‑конференции, состоявшейся 19 декабря 2025 года. В документе указано:

— Правительству РФ в целях поддержки многодетных семей представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, рассмотрев возможность приобретения многодетными семьями на вторичном рынке жилья жилого помещения, расположенного в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Срок представления предложений установлен до 30 марта.

Кроме того, президент поручил правительству рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком — его могут продлить до достижения ребенком возраста трех лет.



Рената Валеева