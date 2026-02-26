В Казани зафиксировано крупнейшее снижение аренды в январе

Стоимость в объявлениях снизилась на 13,2% — это максимум среди городов-миллионников

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января 2026 года в Казани зафиксировано самое заметное снижение стоимости долгосрочной аренды жилья за время экспозиции среди городов-миллионников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы «Яндекс аренды».

Согласно данным сервиса, в Казани стоимость аренды в объявлениях за период размещения снизилась на 13,2%. Это наибольшее снижение среди городов-миллионников по итогам месяца. На втором месте по этому показателю оказался Омск — минус 11,8%.

В целом по рынку долгосрочной аренды в городах-миллионниках в январе 39% объявлений сопровождались снижением цены. В среднем собственники уменьшали стоимость на 10%. За год доля объявлений со снижением аренды выросла на 5,6 процентного пункта, при этом средний размер скидки сократился на 0,2 процентного пункта.

По доле объявлений со снижением ставки в январе лидировали Екатеринбург (55,2%), Воронеж (50,2%), Краснодар (47,5%), Нижний Новгород (45,9%) и Санкт-Петербург (45,6%).

Ранее «Реальное время» писало, что Казань не попала в число миллионников, где отмечается спрос на долгосрочную аренду.

Ариана Ранцева