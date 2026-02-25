В Татарстане досрочное погашение ипотеки снизилось на 17,4%

В 2025 году жители республики направили 41,4 млн рублей против 50,2 млн рублей годом ранее

Фото: Динар Фатыхов

Объем досрочного погашения ипотечных кредитов в Татарстане по итогам 2025 года сократился на 17,4% по сравнению с 2024 годом. Такие данные «Реальному времени» приводят аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе статистики Банка России.

В 2025 году жители региона направили на досрочное погашение ипотеки 41 496 млн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 50 220 млн рублей. Доля Татарстана в совокупном объеме досрочных выплат по стране сохранилась на уровне 3,4% как в 2025-м, так и в 2024 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России за 12 месяцев 2025 года заемщики направили на досрочное погашение ипотечных кредитов 1,23 трлн рублей, что соответствует 6% общей задолженности на 1 января 2026 года. По итогам 2024 года объем досрочных выплат превышал 1,48 трлн рублей, или 7,7% задолженности на 1 января 2025 года. Снижение в годовом выражении составило 17%, разница превысила 253 млрд рублей.

По оценке генерального директора коллекторского агентства «Долговой Консультант» Дениса Аксенова, снижение темпов связано с уменьшением объема свободных средств у заемщиков. Кроме того, часть клиентов предпочитают размещать накопления на депозитах, поскольку ставки по ипотеке, оформленной до 2023 года, ниже текущих ставок по вкладам. По его словам, разница может приносить порядка 2—5% годовых на сумму сбережений, однако при таком подходе срок кредита и общий объем процентов не уменьшаются.

Треть общего объема средств, направленных на досрочное погашение ипотеки в стране, пришлась на Москву (16%, или 201 млрд рублей), Московскую область (9%, или 105 млрд рублей) и Санкт-Петербург (6%, или 77 млрд рублей).

Ариана Ранцева